Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά τη συνάντησή τους, όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Θα γίνει βεβαίως. Είναι νομίζω πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις. Είναι θέμα ολίγων ημερών η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας όπου θα γίνει η επόμενη συνάντηση και το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».

«Είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική, ειδικά όταν έχεις την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου για μία τετραετία και μάλιστα δεύτερη τετραετία, εσύ να ορίζεις την ατζέντα και σε επίπεδο εσωτερικής και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Ο εύκολος δρόμος για έναν πρωθυπουργό είναι να παριστάνει τον τσάμπα πατριώτη… Στο τέλος της ημέρας οι ηγέτες αυτοί μιλάω για τη χώρα μας, μάλλον μίκρυναν, επί της ουσίας και δεν μεγάλωσαν την Ελλάδα» ανέφερε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε το δρόμο της συνέπειας του διαλόγου, ο οποίος πέραν του γεγονότος ότι δεν μίκρυνε ούτε κατ ελάχιστον ούτε συζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο τη χώρα, τη μεγάλωσε ουσιαστικά» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είναι ο πρωθυπουργός των ΑΟΖ με Αίγυπτο, Ιταλία, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των Rafal, των Belharra, της αντίδρασης στον Έβρο και μέσα από το διάλογο με την Τουρκία, πέραν του ότι διατυπώνονται οι θέσεις πολλές φορές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Δύσης, έχουμε καταφέρει πολλά. Για παράδειγμα, η συνεργασία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και το γεγονός ότι μέσα σε έξι χρόνια έχουν μειωθεί 80 % οι μεταναστευτικές ροές, παρά την κρίση νοτίως της Κρήτης. Το γεγονός ότι είμαστε καλά με την Τουρκία. Βεβαίως, το γεγονός ότι έχουν εκμηδενιστεί οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο, το γεγονός ότι στην Ελλάδα έρχονται νόμιμοι τουρίστες κι όχι παράνομοι μετανάστες», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε την πιθανότητα μεσολάβησης του Ντόναλντ Τραμπ στα Ελληνοτουρκικά.

«Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε καν ως συζήτηση, ούτε καν ως θεωρία. Είμαστε ακόμα μια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες από εμάς, που με την Τουρκία αντιλαμβανόμαστε ότι μας χωρίζει μόνο μια διαφορά: ο Καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας χωρίς να βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Όταν σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, τότε εμείς θα καταθέσουμε αυτήν τη θέση, η οποία είναι και η διαρκής, διαχρονική, αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση» είπε.

Για τη Σύνοδο Κορυφής

Αναφερόμενος στην Σύνοδο Κορυφής και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει «στην καρδιά και στη ψυχή της Ευρώπης», υπερασπιζόμενη την κυριαρχία της και το διεθνές δίκαιο, ενώ παράλληλα εμβαθύνει τη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πριν και πάνω απ όλα είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ένα κυρίαρχο κράτος που στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε στο ζύγι ζητήματα διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι δεδομένο. Από κει και πέρα, δεδομένη είναι και η στρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην οποία ειδικά αυτή η κυβέρνηση να επενδύσει και την οποία θέλει να εμβαθύνει» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε δε, ότι «στο ζήτημα αυτό θεωρώ ότι χθες για άλλη μια φορά είδαμε πόσο σημαντικό είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει και γνώση και θέληση και να προσπαθεί να συνθέσει. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, θα την κάνουμε στη συνέχεια περί επίδοξων πολιτικών κλπ κλπ. Η Εξωτερική πολιτική είναι ίσως το πιο σοβαρό πεδίο το οποίο μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι μια πολύ σοβαρή άσκηση και δεν είναι παιχνίδι».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δυο είναι τα βασικά θέματα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, το ένα είναι η Γροιλανδία και το άλλο είναι το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Ως προς ως προς τη Γροιλανδία, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι εν αγνοία και υπό την οποιαδήποτε έννοια παραβίασης του κυρίαρχου κράτους του Βασιλείου της Δανίας, γιατί είναι ευρωπαϊκό έδαφος, έδαφος του Βασιλείου της Δανίας η Γροιλανδία. Τελεία και παύλα» ανέφερε.

«Από κει και πέρα, οι ανησυχίες ευρύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τον Αρκτικό Κύκλο και όλα όσα τελοσπάντων διατυπώνονται, έχουν βάση, αλλά πρέπει να συζητηθούν χωρίς να μπει σε καμία περίπτωση υπό διαπραγμάτευση το διεθνές δίκαιο και η κυριαρχία ενός κυρίαρχου κράτους», συμπλήρωσε. Τόνισε δε, ότι η θέση αυτή, με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δικαιώνεται.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης ο κ. Μαρινάκης ανέφερε «ως προς το Συμβούλιο της Ειρήνης, ο μεγάλος προβληματισμός των 13 κρατών που είχαν προσκληθεί μεταξύ Ελλάδας 13 ευρωπαϊκών κρατών είναι η συζήτηση να γίνει μόνο για την ειρήνη στη Γάζα και θεωρώ ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι όρος συμμετοχής των κρατών αυτών, η συζήτηση μόνο για την για τη Γάζα μπορεί να λύσει αυτή τη δύσκολη άσκηση και να προχωρήσουμε παρακάτω, ούτως ώστε να συμμετέχουν και οι χώρες αυτές σε αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση για τη Γάζα».