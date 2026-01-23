Το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Κώστας Σημίτης: Η Εποχή της Ευρώπης» κλείνει έναν οκταετή κύκλο μεταβολών, εντός κι εκτός συνόρων.

Η διαφθορά φθείρει την κυβέρνηση, εν μέσω προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μιας άκρατης διαδοχολογίας στο ΠαΣοΚ. Η ολοκλήρωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων αντανακλούν τη νοοτροπία του στυλ διοίκησης Σημίτη. Ο ίδιος εμφανίζεται διαρκώς με ένα μπλοκάκι στο χέρι. Σημειώνει ονόματα, εκκρεμότητες, χρονοδιαγράμματα.

Στο σημειωματάριό του έχει κυκλώσει και την ημερομηνία αποχώρησής του. Μετά από οκτώ χρόνια, ανακοινώνει παραίτηση. Παραδίδει τη σκυτάλη στον Γιώργο Παπανδρέου, παραμένοντας πρωθυπουργός μέχρι τις εκλογές, τις οποίες χάνει το ΠαΣοΚ. Η επιλογή του εγείρει συζητήσεις.

Αφήνοντας πίσω του την αρχηγία, δεν εγκαταλείπει και την πολιτική. Λέει τη γνώμη του, δεν λογαριάζει ρίσκα και συνέπειες. Τον Ιούνιο του 2008, αυτή του η επιλογή θα τον οδηγήσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά τη διαφωνία του με την πρόταση Παπανδρέου περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

Πρωταγωνιστές της εποχής μιλούν για τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Σημίτη και προχωρούν σε μια αποτίμηση της παρακαταθήκης του, συναρμολογώντας φράση-φράση το ψηφιδωτό του πολιτικού ανδρός.

Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει για πρώτη φορά τη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης» και ανατρέχει στην πολιτική παρακαταθήκη του οραματιστή και εκσυγχρονιστή πρωθυπουργού της Μεταπολίτευσης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η σειρά ανατρέχει στη ζωή και το έργο του Κώστα Σημίτη, φωτίζοντας τις κρίσιμες στιγμές μιας διαδρομής που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Από τα ταραγμένα χρόνια του Εμφυλίου, όπου μεγάλωσε, και τη συμμετοχή του στην ένοπλη αντίσταση κατά της Δικτατορίας, έως την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας και το πολιτικό αποτύπωμα που εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν και το μέλλον της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Μέσα από τις μαρτυρίες στενών συνεργατών, φίλων αλλά και πολιτικών αντιπάλων του, αναδεικνύονται λιγότερο φωτισμένες πτυχές της προσωπικότητας και της σκέψης του ευρωπαϊστή πρωθυπουργού, καθώς και οι στρατηγικές επιλογές που συνέδεσαν την Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης – Τέταρτο επεισόδιο: Η Παρακαταθήκη

Πρεμιέρα στις 25 Ιανουαρίου στο tovima.gr και στο επίσημο κανάλι του Βήματος στο YouTube.

Δείτε τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς: «Από αντιστασιακός πρωθυπουργός», «Μετά τον Ανδρέα» και «Οι Δυσκολίες του Εκσυγχρονισμού».