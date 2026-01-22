Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά από κατολίσθηση σε camping στο τουριστικό θέρετρο του Όρους Μαουνγκανουί στη Νέα Ζηλανδία. Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, σκηνές, καθώς και το κτίριο με τις τουαλέτες και τα ντους.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, Γουίλιαμ Πάικ, δήλωσε ότι οι πρώτοι διασώστες άκουσαν φωνές κάτω από τα ερείπια όταν έφτασαν, αλλά έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία άλλη ένδειξη ζωής.

Ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Μαρκ Μίτσελ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα νεαρό κορίτσι είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι μία από τις γυναίκες που βρίσκεται σε εκείνο το ντους ήταν ηρωίδα», δήλωσε μάρτυρας, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, στην New Zealand Herald . «Μας σήκωσε όλους από τα κρεβάτια και μας ξύπνησε για να μπορέσουμε να φύγουμε… και δεν έχει βγει έξω» είπε.

Η αστυνομία έχει προτρέψει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να επιτραπεί στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργαστούν με ασφάλεια.