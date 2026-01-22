Να αποσύρει τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη σκέφτηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για την υπόθεση στην κάμερα του «Buongiorno».

«Είμαι σε μία φάση που προσπαθώ να ορθοποδήσω. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάω τον εαυτό μου το βράδυ στον καθρέφτη πριν ξαπλώσει και να λέω “κοιμήσου ήσυχος”» είπε.

«Η αλήθεια είναι πως μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση. Όταν μιλάς για ένα σου βίωμα και έχεις τόσο πολύ “πόλεμο”, σε “λυγίζει” καλώς ή κακώς. Ο κόσμος κρίνει πολύ εύκολα και πολύ αυστηρά χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρο» λέει.

«Από τη μέρα που έκανα τη μήνυση και μετά, με πλησίασε πολύς κόσμος μέσω των social να μου πει τη δικιά του ιστορία», σημειώνει.