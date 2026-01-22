Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο των σταθερών πρωτοβουλιών του για την προστασία και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ηλικιωμένων συμπολιτών του, διοργανώνει σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω σειρά ενημερωτικών ομιλιών στα ΚΑΠΗ της πόλης με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση των απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Στόχος των ομιλιών είναι η ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών των ΚΑΠΗ σχετικά με τις πιο συνηθισμένες μορφές απάτης, όπως τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, περιπτώσεις προσποίησης συγγενών ή επαγγελματιών, καθώς και η αναγνώριση ύποπτων συμπεριφορών. Παράλληλα, παρέχονται πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για την προστασία της προσωπικής περιουσίας και των προσωπικών δεδομένων.

Αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγάλεω παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παραδείγματα περιστατικών, απαντούν σε ερωτήσεις και καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση απόπειρας απάτης, προάγοντας την πρόληψη μέσα από την έγκυρη και άμεση ενημέρωση.

Οι ενημερωτικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Ομιλιών

· 1ο ΚΑΠΗ: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30

· 2ο ΚΑΠΗ: Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ώρα 10:00

· 3ο ΚΑΠΗ: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ώρα 10:00

· 4ο ΚΑΠΗ: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00

· 5ο ΚΑΠΗ: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00

· 6ο ΚΑΠΗ: Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας & ΚΑΠΗ Νίκη Βελλιανίτη επισημαίνουν:

«Η προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας αποτελεί διαρκή και ουσιαστική προτεραιότητα για τον Δήμο Αιγάλεω. Μέσα από τη γνώση και την έγκυρη ενημέρωση, ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης στην καθημερινότητά τους. Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα τους, χτίζοντας μια πόλη αλληλεγγύης, φροντίδας και υπευθυνότητας, όπου η γνώση γίνεται ασπίδα προστασίας».