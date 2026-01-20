Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση. Ανάμεσα στους σοβαρά τραυματίες βρισκόταν και ο μηχανοδηγός, ο οποίος τελικά εξέπνευσε.

Llegan imágenes durísimas desde Gelida. Informan de descarrilamiento por caída de parte de un muro a la vía. Confirman heridos. Esperemos que el maquinista y pasaje estén bien. Las imágenes de la cabina asustan y mucho pic.twitter.com/oly27LsFab — RODALIES ENJOYER 📸 (@TrolDalies) January 20, 2026

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες έκτακτης βοήθειας και της Πυροσβεστικής, ενώ διακόπηκε η λειτουργία της γραμμής.

Οι αρχικές υποθέσεις σχετικά με τα αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες αποσταθεροποίησαν τον τοίχο.