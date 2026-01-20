Το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποεπένδυση από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έως το τέλος αυτού του μήνα, επικαλούμενο την ασθενή οικονομική κατάσταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Το fund AkademikerPension διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν συνδέεται με τη διαμάχη μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία και ότι ελήφθη με βάση καθαρά ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση κινδύνου.

Δύσκολη η απόφαση πολιτικά, αλλά λογική λέει ο επικεφαλής Επενδύσεων

«Η απόφαση βασίζεται στην κακή κατάσταση των αμερικανικών κυβερνητικών οικονομικών, η οποία μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο για τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων», ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση του για το θέμα ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων, Άντερς Σκέλντε.

«Συνεπώς, δεν συνδέεται άμεσα με τη εν εξελίξει διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, αν και φυσικά αυτό δεν έκανε την απόφαση ευκολότερη», πρόσθεσε.

Στην ιστοσελίδα του, το AkademikerPension αναφέρει ότι διαχειρίζεται συνολικά 164 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (περίπου 25,74 δισεκατομμύρια δολάρια).