Ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς τον Κέντρικ Ναν, αλλά είναι Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Αταμάν τον έριξε στον αγώνα και ήταν ο παίκτης που ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ στο άνετο 93-74 επί της Μπασκόνια, πετυχαίνοντας 21 πόντους και μοιράζοντας 5 ασίστ. Στο 14-9 ο «επτάστερος», ο οποίος την Πέμπτη παίζει εκτός έδρας με τη Μακάμπι.

Σοβαρό ήταν το πρόσωπο του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο. Σε άμυνα και επίθεση οι «πράσινοι» έβγαλαν ψυχραιμία, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τα λάθη των Βάσκων, κάτι που πέτυχαν παίρνοντας καλάθια από τα λάθη τους.

Σιγά-σιγά οι «πράσινοι» πήγαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων (26-14 σκορ περιόδου) κι έδειξαν στο σωστό δρόμο για τη νίκη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και ο κόσμος πήρε μπουστάρισμα από την εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία στην αναμέτρηση μέτρησε 2 πόντους, 4 ασίστ κι 1 κλέψιμο και γνώρισε την αποθέωση.

Στους πρωταγωνιστές και ο Σαμοντούροβ, ο οποίος βοήθησε σε σημεία που ο Χουάντσο δυσκολεύτηκε και οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια με το 48-31 να αποτυπώνει στο παρκέ την ανωτερότητά τους (Σλούκας στην επίθεση, Χουάντσο στην άμυνα οι game changers).

Στην τρίτη περίοδο ο Τολιόπουλος… έπαθε Ναν και έδειξε ότι θα είναι το βράδυ του. Ενας από τους πιο αδικημένους παίκτες του Αταμάν, άρπαξε την ευκαιρία και ήταν ο παίκτης που δεν άφησε τους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν, ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στο +20 και το βράδυ ήταν απολαυστικό, με το one man του Τολιόπουλου (16 πόντοι στην τρίτη περίοδο) και την αποθέωση των φιλάθλων.

Ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό και στην τελευταία περίοδο πηγαίνοντας το σκορ σε επίπεδα… τριαντάρας. Η Μπασκόνια δεν μπορούσε να αντιδράσει στο ξέσπασμα του Τριφυλλιού που ήθελε μία τέτοια νίκη και κυρίως μία τέτοια εμφάνιση. Το 93-74 έγραψε την ιστορία του ματς, με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Βασίλη Τολιόπουλο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 12 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 15 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ 8 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 21 (1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βιγιάρ, Ομορούγι 1 (3 ριμπάουντ), Κούρουτς 12 (4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 17 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9 (10 ριμπάουντ, 4 λάθη), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς