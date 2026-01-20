Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχτισε τις βάσεις για τη νίκη στο ΣΕΦ και δεν άφησε την Μακάμπι να ελπίζει στο come back όταν πλησίασε στο σκορ. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 100-93 πετυχαίνοντας ακόμα μία 100άρα, πήγαν στο 14-8 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας και πλέον ετοιμάζονται για τον δεύτερο αγώνα της διαβολοβδομάδας, την προσεχή Πέμπτη με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Ηταν να μη πάρει μπρος ο Ολυμπιακός κόντρα στη σκληροτράχηλη Μακάμπι στην αρχή της αναμέτρησης. Η ισραηλινη ομάδα ξεκίνησε με δυνατή άμυνα, πήρε κεφάλια στο σκορ, αλλά δεν υπολόγιζε στον αδιανόητο Βεζένκοφ.

Ο 30χρονος φόργουορντ μπήκε ορεξάτος στην αναμέτρηση, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο με 15 πόντους (2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και δύο ριμπάουντ.

Από κοντά και ο «killer» Εβάν Φουρνιέ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς κυρίως σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι, κάτι που έδωσε την ώθηση στην ομάδα του Μπαρτζώκα όχι μόνο να πάρει το μομέντουμ, αλλά με θεαματικό μπάσκετ να πάει τη διαφορά στο +20 με τρομερό σερί 20-0, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες του ΣΕΦ.

Το εντυπωσιακό 58-34 του πρώτου ημιχρόνου ήρθε με επιθετικό ρεσιτάλ των Πειραιωτών που φρόντισαν να δείξουν στην ομάδα του Κάτας… ποιος είναι το αφεντικό.

Στην τρίτη περίοδο ο Βεζένκοφ συνέχισε να είναι ασταμάτητος και ο Ολυμπιακός συνέχισε να προσφέρει θέαμα, διατηρώντας τη διαφορά σε επίπεδο 20 πόντων.

Οι πιο αισιόδοξοι σκέφτονταν ήδη τον αγώνα με την Εφές την Πέμπτη, όχι όμως ο Μπαρτζώκας, όταν είδε την Μακάμπι να μαζεύει τη διαφορά στο 27′ στο -11.

Η Μακάμπι έκανε επιμέρους 18-28 στην τρίτη περίοδο, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ανησυχούσε όσο είχε τον Βεζένκοφ σε ρόλο… Ελ Καμπί να «σκοτώνει» κάθε ελπίδα των φιλοξενούμενων.

Στην τελευταία περίοδο η Μακάμπι πήγε να το κάνει θρίλερ και πλησίασε επικίνδυνα τον Ολυμπιακό, ο οποιος, όμως, αν και ανησυχήσε δεν έδειξε να χάνει τον έλεγχο. Ο Μπαρτζώκας βέβαια καρδιοχτύπησε βλέποντας να αλλάζει η εικόνα της ομάδας του, αλλά η νίκη ήρθε με τους παίκτες-κλειδιά να χτυπούν στα κρίσιμα σημεία. Το 100-93 έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης και πλέον η προσοχή στρέφεται στο ματς της Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη κόντρα στην Εφές.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93