Το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Euroleague βάφτηκε «ερυθρόλευκο» μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού και την έδρα του φάιναλ φορ του 2026 (24-26/5), το Telekom Center Athens, και οι δύο ελληνικές ομάδες επικεντρώνονται στη «διαβολοβδομάδα» των 20ής και 21ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίτη (6/1) στις 19:45 τη Φενερμπαχτσέ για την 20ή αγωνιστική, ενώ την Παρασκευή (9/1) υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, στις 21:15, για την 21η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός δίνει δύο ματς εντός έδρας με ιταλικές ομάδες. Αρχικά, την Τρίτη (6/1) στις 21:15, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ την Πέμπτη (8/1) στις 21:15 περιμένει τη Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά:

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (6/1, 19:45)

Ο Ολυμπιακός αναζητά την 4η διαδοχική νίκη του στη Euroleague απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενερμπαχτσέ, στις 19:45 την Τρίτη (6/1) για την 20ή αγωνιστική και πρώτη του 2ου γύρου. Κι ενώ η μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική έχει αναβληθεί, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τότε την Αττική.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 11-7 και βρίσκεται στην 7η θέση με αγώνα λιγότερο, ενώ η Φενερμπαχτσέ έχει 12-6 επίσης με ματς λιγότερο. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να περάσει νικηφόρα από το “Ulker Sports and Event Hall” θα την «πιάσει» στον βαθμολογικό πίνακα.

Όμως, και η πρωταθλήτρια Euroleague διανύει ανοδική πορεία και προέρχεται από τρεις διαδοχικές νίκες.

Η ομάδα του Πειραιά δεν θα έχει για μία ακόμη φορά στις τάξεις της τον Τάισον Ουόρντ, που κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Αμφίβολος είναι και ο βασικός σέντερ της, Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το πόδι του Σέρβου σέντερ παρουσίασε οίδημα από γονατιά που δέχθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό. «Ο Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος, τώρα είναι στο γυμναστήριο για βάρη, παίρνει αντιφλεγμονώδη. Θα ξέρω το πρωί περισσότερα για αυτό,» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day, στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα της Δευτέρας (5/1). Εκτός παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Φενερμπατσέ ενισχύθηκαν. Η ομάδα του Πειραιά απέκτησε τον 29χρονο Αμερικανό σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος όμως δεν θ΄ αγωνιστεί, αφού έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας (5/1). Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης απέκτησε τον Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ και τον Νάντο ντε Κολό από τη Βιλερμπάν, oι οποίοι δεν είχαν δηλωθεί στη Euroleague μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (5/1).

Ο Ολυμπιακός υπερέχει επιθετικά της Φενέρ, μετρώντας 88,4 πόντους μέσο όρο κι ενώ οι Τούρκοι έχουν παραγωγικότητα 81,7 πόντους μέσο όρο. Αμυντικά, όμως ο Ολυμπιακός δέχεται 84,4 πόντους μέσο όρο, ενώ η Φενερμπαχτσέ δέχεται 79,1. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει ν’ ανεβάσει την απόδοσή του στ’ αμυντικά ριμπάουντ, να έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές στην επίθεση, την ώρα που σουτάρει με καλύτερα ποσοστά ευστοχίας, τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα.

Διαιτητές της αναμέτρησης Φενερμπαχτσέ-Ολυμπιακός ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρχιο Σίλβα (Ισπανία).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (6/1, 21:15)

Αφού είδε τον Ολυμπιακό να βάζει τέλος στο νικηφόρο σερί του στη Euroleague (3-0), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο, στις 21:15 ανήμερα των Φώτων (6/1), για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 12-7 την ώρα που η Αρμάνι Μιλάνο έχει ρεκόρ 9-10. Η ιταλική ομάδα προέρχεται από 3 διαδοχικές ήττες και ψάχνει αντίδραση.

Πάντως, οι «πράσινοι» έχουν δυσάρεστες αναμνήσεις από το ματς στο Μιλάνο στον πρώτο γύρο της τρέχουσας σεζόν, καθώς είχαν ηττηθεί στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής με 96-89, σε μία αναμέτρηση που ο Άρμονι Μπρουκς ευστόχησε σε 8 τρίποντα (ρεκόρ στην ιστορία της ιταλικής ομάδας). Την ήττα είχε γνωρίσει ο Παναθηναϊκός και στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, την οποία φιλοξενεί αμέσως μετά την Αρμάνι Μιλάνο, την Πέμπτη (8/1).

Όσον αφορά στις απουσίες, οι «πράσινοι» δεν υπολογίζουν στον Ντίνο Μήτογλου, καθώς έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Καρδίτσα, αφού είχε ενοχλήσεις στο δεξί γαστροκνήμιο, έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης της Δευτέρας (5/1). Ο Αταμάν, όμως πως θα γνωρίζει την Τρίτη (6/1) αν θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Έτοιμος θα είναι ο Μάριους Γκριγκόνις.

Σε μία σύγκριση των δύο ομάδων βάσει στατιστικών στοιχείων, Παναθηναϊκός και Αρμάνι Μιλάνο δέχονται από 85,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στην επίθεση υπερέχει ο Παναθηναϊκός με 88,4 πόντους μέσο όρο. Η Αρμάνι έχει 84,8 πόντους μέσο όρο παραγωγικότητα.

Τον αγώνα Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο θα διευθύνουν οι διαιτητές Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).