Απογοητευτικός στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός και η Αρμάνι το εκμεταλλεύτηκε περνώντας από το ΟΑΚΑ με 87-74. Τραγικοί οι «πράσινοι», ειδικά στην τελευταία περίοδο, με τον Μπρουκς να κάνει όλη τη ζημιά και τον «πρώην» Μπράουν να πληγώνει κι αυτός.

Ο «επτάστερος» πήγε στο 12-8 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας και πλέον ετοιμάζεται για το δεύτερο ματς της διαβολοβδομάδας, πάλι εντός έδρας απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (Πέμπτη, 21:15).

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμυνες, έδειξε διάθεση, είχε και κάποιες θεαματικές φάσεις στην επίθεση και σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια που δεν ξεκινάει καλά -χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό- φρόντισε να δείξει στους φιλοξενούμενους ποιο είναι το αφεντικό.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, έφτασαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά δεν είχαν διάρκεια με αποτέλεσμα η ιταλική ομάδα να πλησιάζει και να ξανακάνει το ματς ντέρμπι.

Εξ ου το ισχνό προβάδισμα των 5 πόντων (43-38) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός… έμεινε στα αποδυτήρια. Η Αρμάνι πήρε τα ηνία και το μομέντουμ και το 15-23 έγραψε την ιστορία της περιόδου, με τους Ιταλούς να ανατρέπουν την κατάσταση και να προηγούνται 58-62, διαφοροποιώντας τα δεδομένα.

Στην τελευταία περίοδο αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γηπεδούχοι είναι να παίξουν καλή άμυνα που το έκαναν ανά διαστήματα στα προηγούμενα δεκάλεπτα. Δεν το έκαναν και η Αρμάνι που τα έβαζε πλέον από παντού, έχτιζε διαφορά ασφαλείας. Ο Μπρουκς ήταν «καυτός» στα τρίποντα και έκανε όλη τη ζημιά, όπως είχε κάνει και στο πρώτο ματς στο Μιλάνο.

Οι «πράσινοι» παρέδωσαν πνεύμα, η Αρμάνι έκανε ο,τι ήθελε στο παρκέ και το 74-87 έγραψε την ιστορία του αγώνα.