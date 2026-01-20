Ο Μπάμπης Κωστούλας έστρεψε πάνω του τα φώτα στην Premier League με την απίθανη γκολάρα που έβαλε για να διαμορφώσει το τελικό 1-1 της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ. Ο Κωστούλας μπήκε αλλαγή στο 71′ και λίγο πριν το φινάλε σκόραρε με ανάποδο ψαλιδάκι.

Charalampos Kostoulas’ bicycle kick gets better with every watch 🤩 @officialbhafc pic.twitter.com/fDii30saHO — Premier League (@premierleague) January 20, 2026



Ήταν το δεύτερο τέρμα του στην Premier League μετά από εκείνο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Take a bow, Charalampos Kostoulas! 😯 How to make an impact from the bench 👏 pic.twitter.com/HZE8MNyz8H — Premier League (@premierleague) January 19, 2026

Φυσικά και αποθεώθηκε από πολλούς στην Αγγλία, με τον Τιερί Ανρί να δηλώνει σε εκπομπή όπου είναι σχολιαστής: «Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι – αυτό, όμως, δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας», ανέφερε στο SkySports ο Ανρί, που είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Άρσεναλ με 228 γκολ.

Thierry Henry says Kostoulas is definitely not short of confidence which is key in the Premier League 🔑 pic.twitter.com/dqVLj8gwkB — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 19, 2026

«Εκπληκτικό ψαλιδάκι από τον Κωστούλα έσωσε στο τέλος τον βαθμό για την Μπράιτον», ανέφερε το Skysports, με τον Guardian να αναφέρει με τη σειρά της: «Το υπέροχο ψαλιδάκι του Κωστούλα έσωσε τον βαθμό για την Μπράιτον και αρνήθηκε τη νίκη της Μπόρνμουθ». Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν Reuters και Telegraph που στις σελίδες τους έγραψαν πως «Το ψαλιδάκι του Κωστούλα έδωσε τον βαθμό στην Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ».

«Ήταν μια στιγμή που ο Χαράλαμπος Κωστούλας δεν θα ξεχάσει ποτέ», είναι η ατάκα με την οποία ξεκινά το άρθρο του BBC Sports.