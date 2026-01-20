Τα ταξί, μετά την τριήμερη απεργία της περασμένης εβδομάδας, προχωρούν σήμερα και αύριο 20&21 Ιανουαρίου σε νέα 48ωρη απεργία.

Το ΣΑΤΑ παραθέτει τα αιτήματα του κλάδου και καλεί τους επαγγελματίες των ταξί σε συγκέντρωση την Τρίτη στις 10:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Τα αιτήματα

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Το ταξί δεν σιωπά – Το ταξί απαντά

Απεργία την Τετάρτη και στη Θεσσαλονίκη

Αύριο Τετάρτη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, αποφάσισε ομόφωνα 24ωρη απεργία, από τις 5:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 22/1.

Ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση με τα οχήματά τους στην οδό Αντώνη Τρίτση στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ (Παλατάκι) στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης. Θα ακολουθήσει πορεία στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.