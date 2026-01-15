Για τρίτο 24ωρο πραγματοποιούν απεργία, σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου τα ταξί με τους αυτοκινητιστές να κάνουν πράξη τις εξαγγελίες τους για 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στον κλάδο τους με κεντρικό αυτό της υποχρεωτικότητας στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων τους.

Σήμερα πραγματοποιούν νέα απεργιακή κινητοποίηση και την ίδια ώρα προγραμματίζουν αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα ταξί θα συγκεντρωθούν κατά τις 10 το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου.

Η χθεσινή κινητοποίηση των ταξί

Χθες, Τετάρτη, τα ταξί συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και μέσω Μεταξουργείου, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών. Εκεί, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, τόνισε ότι «θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα», όσο «κι αν θα προσπαθήσουν να μας διαιρέσουν».