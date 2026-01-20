Οι χαμηλές θερμοκρασίες και σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνδυασμός τους με έργα του ΔΕΔΔΗΕ, που θα επηρεάσουν τη δυνατότητα θέρμανσης, οδήγησαν δημοτικές αρχές να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Στο Δήμο Καρπενησίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αντίθεση, οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς που δεν έχουν εναλλακτική δυνατότητα φύλαξης των παιδιών τους.

Στο Δήμο Θάσου διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας των 3ων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (με έδρα τον οικισμό Θεολόγου) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου την Τρίτη 20-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό του Θεολόγου (έδρα 3ων τάξεων του ΔΣ Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου) στις 20-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο Δήμο Δελφών αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της Δ.Κ. Ιτέας, λόγω των φθορών που προκλήθηκαν από πρόσφατη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διεξάγονται έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο Δήμο Ερέτριας κλειστά θα είναι το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, όπου εκτός του ψύχους δεν θα υπάρχει ηλεκτροδότηση λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ. Στην ίδια περιοχή κανονικά θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού, το οποίο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης.