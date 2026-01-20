Κάθε ρεκόρ σπάει μέρα με τη μέρα ο αριθμός άμεσων πληρωμών, μέσω της υπηρεσίας IRIS, καθώς μέσα σε έναν χρόνο οι συναλλαγές κατέγραψαν εκρηκτικό άνοδο της τάξεως του 72,8%.

Από τις 15 Ιανουαρίου διπλασιάστηκαν τα ποσά που μπορούν να μεταφέρουν καθημερινά οι πολίτες μέσω του συστήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξέλιξη που κάνει πιο εύκολες τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, αλλά και τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ως βασικού «πορτοφολιού» στην καθημερινότητα.

Η IRIS, το ερώτημα…

Έτσι, το ημερήσιο όριο ανεβαίνει από τα 500 στα 1.000 ευρώ, ενώ το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώνεται στα 5.000 ευρώ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν πλέον να στείλουν μεγαλύτερα ποσά για καθημερινές ανάγκες, όπως ενοίκια, κοινόχρηστα, οικογενειακές υποχρεώσεις ή ακόμα και επιστροφή χρημάτων μεταξύ φίλων.

Πέραν των ορίων συναλλαγών το IRIS αναμένεται να μεταφερθεί και στην Ευρώπη.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες εγέρθηκαν ερωτηματικά κατά πόσο φορολογούνται οι συναλλαγές μέσω IRIS καθώς και τι συμβαίνει σε περίπτωση ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα ότι το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται πώς το ποσό που μεταφέρεται από τους γονείς προς το παιδί μέσω IRIS είναι για την οικονομική του ενίσχυση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, τόσο οι γονείς όσο και το παιδί, πρέπει να υποβάλλουν μία υπεύθυνη δήλωση στην εφαρμογή myProperty: ο γονιός πως είναι δωρεά και το παιδί πως την αποδέχεται. Ο φόρος άνευ της διαδικασίας υπολογίζεται σε 10%.

…και η απάντηση

Μιλώντας στο ΟΤ meganews και στη δημοσιογράφο Αθανασία Ακρίβου o εκπρόσωπος τύπου του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος υπογράμμισε ότι « η μεταφορά ποσών μεταξύ φυσικών προσώπων μέσω του συστήματος IRIS δεν θεωρείται εισόδημα από την εφορία. Εισόδημα από την εφορία Θεωρούνται από συγκεκριμένες πηγές όπως είναι, το εισόδημα που παράγεται από την εφορία η από την παροχή υπηρεσιών».

Τόνισε ότι «το να στείλω εγώ 50 ευρώ για να πληρώσει κάποιος έναν λογαριασμό σε εστιατόριο, δεν θεωρείται εισόδημα για εσάς που το πληρώνεται, ούτε προφανώς και το χαρτζιλίκι που δίνει ο γονέας στο παιδί. Προφανώς όλα αυτά είναι ψηφιακά ανά πάσα στιγμή μπορούν να ελεγχθούν για διάφορους λόγους αλλά η φιλοσοφία που περιγράψαμε.

Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για μεταφορά χρήματών για πληρωμή ενός λογαριασμού σε ένα εστιατόριο ή καφέ καθώς και για το χαρτζιλίκι ενός γονέα σε ένα παιδί», κατέληξε.

Το IRIS στην Ευρώπη

Πέραν των ορίων συναλλαγών το IRIS αναμένεται να μεταφερθεί και στην Ευρώπη. Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), γεγονός που σημαίνει πως οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως και ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα.

Η ένταξη του συστήματος IRIS σε αυτήν την πρωτοβουλία συμβάλλει στη στη διαμόρφωση ενός κοινού δικτύου που αναμένεται να ξεπεράσει τους 105 εκατ. πολίτες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ανδόρρα.

Σημαντικό σημείο αποτελεί το γεγονός πως οι άμεσες πληρωμές δεν θα περιορίζονται σε χώρες του ευρώ, αλλά θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα νομίσματα. Μάλιστα, υπάρχουν βλέψεις να ξεπεράσει τα ευρωπαϊκά όρια , καθώς χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνδεθούν με την υποδομή άμεσων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κάτι που θα αυξήσει σημαντικά τις εισροές χρήματος στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη.

Πηγή: ot.gr