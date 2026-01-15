To σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS περνά σε νέα φάση. Από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, αυξάνονται τα όρια μεταφοράς χρημάτων, διευρύνοντας τη χρήση του τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και στις συναλλαγές με επαγγελματίες.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

1.000 ευρώ την ημέρα για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων (P2P)

1.000 ευρώ την ημέρα για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B)

5.000 ευρώ τον μήνα για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Χωρίς μηνιαίο όριο για εμπορικές συναλλαγές προς επιχειρήσεις

Η εξίσωση των ημερήσιων ορίων P2P και P2B αποτελεί κρίσιμη αλλαγή, καθώς καθιστά το IRIS πραγματική εναλλακτική στις κάρτες για καθημερινές πληρωμές, με άμεση πίστωση λογαριασμού και χαμηλότερο κόστος για τους επαγγελματίες.

IRIS χωρίς σύνορα: πληρωμές και εκτός Ελλάδας

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι ευρωπαϊκό. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Έλληνες πολίτες αναμένεται να μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να δέχονται πληρωμές από το εξωτερικό.

Με την ένταξη αυτή:

οι ταξιδιώτες θα πληρώνουν στο εξωτερικό απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό,

χωρίς επιπλέον χρεώσεις ή μετατροπές,

ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να δέχονται άμεσα πληρωμές από ξένους τουρίστες, χωρίς κάρτες και POS.

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη χρεωστική κάρτα στην Ελλάδα, οι πληρωμές γίνονται ανέπαφες, άμεσες και άυλες. Οι κάρτες παραμένουν ισχυρές, τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν έδαφος και το IRIS μετατρέπεται σε βασικό πυλώνα της νέας εποχής συναλλαγών.

