Το πιο μεγάλο ματς μέχρι το επόμενο δίνει η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζουν την Ιταλία με την νικήτρια να κατακτά την πρωτιά και να εξασφαλίζει την παρουσία της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η γαλανόλευκη θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό της, Ντίνο Γενηδουνιά, ο οποίος τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στο ματς με την Κροατία. Η απουσία του είναι σημαντική, αλλά η Εθνική ομάδα πόλο διαθέτει μεγάλη ποιότητα και μπορεί να καλύψει το κενό.

Απέναντί της θα βρει την Ιταλία η οποία βρίσκεται σε φάση ανανέωσης προσπαθώντας να αλλάξει το στιλ παιχνιδιού της. Ο θρυλικός Αλεσάντρο Καμπάνια βασίζεται στις παλιές σειρές, όπως είναι ο Ντελ Λούντο, ο Ντόλτσε και ο Ντι Σόμα, αλλά και στο νέο αίμα του ιταλικού πόλο.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 19.00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Η προϊστορία των αγώνων με την Ιταλία

Σε συνολικά 143 μεταξύ μας αγώνες μέχρι πριν τον αυριανό με την Ιταλία, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 30 νίκες, 12 ισοπαλίες και 101 ήττες.

Ειδικότερα στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε 14 αγώνες, καμία νίκη για την Εθνική μας, 1 ισοπαλία, 13 ήττες, τέρματα 99-139.

Αναλυτικά: 1985 Σόφια: 9-14, 1989 Βόννη: 7-12, 1995 Βιέννη: 7-9, 1997 Σεβίλλη: 2-7, 1999 Φλωρεντία: 6-7, και 6-7 (μικρός τελικός), 2001 Βουδαπέστη: 6-7, 2003 Κράνι: 5-7, 2006 Βελιγράδι: 11-14, και 10-11 στην παράταση (κ.δ. 8-8), 2012 Αϊντχόφεν: 7-10, 2014 Βουδαπέστη 9-9, 2020 Βουδαπέστη: 6-10, 2-24 Ζάγκρεμπ: 8-15.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του ΣΤ’ Ομίλου, Δευτέρα 19/1:

16:30 Γεωργία – Ρουμανία

19:00 ΕΛΛΑΔΑ – Ιταλία

21:30 Κροατία – Τουρκία

Η βαθμολογία:

Ιταλία 9 (55-28)

ΕΛΛΑΔΑ 9 (51-27)

Κροατία 6 (45-27)

Ρουμανία 3 (35-56)

Τουρκία 0 (35-59)

Γεωργία 0 (27-54)