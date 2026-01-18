Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (18/1) επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τον απεγκλωβισμό τους έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή 41 πυροσβεστών, καθώς και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ορειβάτες κατάφεραν να στείλουν το στίγμα της θέσης τους στις ομάδες διάσωσης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θεωρούνται αγνοούμενοι και η επιχείρηση επικεντρώνεται στην ασφαλή απομάκρυνσή τους.