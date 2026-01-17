Μήνυμα για μια «νέα εθνική πυξίδα» και έναν «νέο πατριωτισμό κοινωνικής δικαιοσύνης» έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο παρουσίασης της «Ιθάκης», εξαπολύοντας ταυτόχρονα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, τη λειτουργία του κράτους, τη διαφθορά και την εγκατάλειψη –όπως είπε– της κοινωνικής πλειοψηφίας.

«Ο κόσμος αλλάζει – και όχι προς το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την παρέμβασή του από τις διεθνείς εξελίξεις, περιγράφοντας έναν κόσμο που «απομακρύνεται από το διεθνές δίκαιο και επιστρέφει στο δίκαιο του ισχυρού». Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διεκδικούν ανοιχτά πόρους και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην Ευρώπη για αδυναμία και πολιτικές που, όπως είπε, άνοιξαν τον δρόμο στην ακροδεξιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γάζα, μιλώντας ευθέως για γενοκτονία και καταγγέλλοντας τις ένοπλες επεμβάσεις και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου «όπου κι αν συμβαίνουν, όποια δικαιολογία κι αν επικαλούνται οι δράστες».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εξωτερική πολιτική: «Συμμαχίες, όχι προστάτες»

Στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι ισχυρή όταν οικοδομεί συμμαχίες και όχι όταν αναζητά προστάτες», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε «προκεχωρημένο φυλάκιο» των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ ή του Ισραήλ.

Άσκησε κριτική για τη στάση της Αθήνας απέναντι στο Ισραήλ και διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση θα μπορέσει αύριο να ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όταν σήμερα –όπως είπε– αποφεύγει να υπερασπιστεί με συνέπεια το διεθνές δίκαιο.

Παρέπεμψε, επίσης, σε συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως την ακύρωση του EastMed, τις πωλήσεις F-16 στην Τουρκία και τις παρεμβάσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο, μιλώντας για «υποχωρητικότητα που βαφτίζεται ρεαλισμός».

«Η Ελλάδα είναι ισχυρή όταν λύνει προβλήματα – όχι όταν τα μεταθέτει»

Υπερασπιζόμενος τη Συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε «υπερήφανος» για τη συγκεκριμένη επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την παράδειγμα πατριωτισμού που βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το πολιτικό κόστος.

Αντιπαρέβαλε τη δική του διακυβέρνηση με τη σημερινή, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι επί χρόνια δεν αξιοποίησε τη συμφωνία από φόβο πολιτικού κόστους.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε ένα κράτος «κομματικό, συγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό», που –όπως είπε– έχει μετατραπεί σε «κράτος λάφυρο».

Επικαλέστηκε διεθνείς δείκτες, σύμφωνα με τους οποίους η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και αισθήματος ασφάλειας.

Έκανε ειδική μνεία στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για «λάθος», αλλά για «μοντέλο εξουσίας», ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως παράδειγμα διαχείρισης δημόσιων πόρων χωρίς διαφάνεια και ουσιαστικούς ελέγχους.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε τη διαφθορά και την ανικανότητα με ζητήματα ασφάλειας, μιλώντας για ένα κράτος που «δεν προστατεύει και δεν προβλέπει». Αναφέρθηκε στις φυσικές καταστροφές, στην κατάρρευση κρίσιμων υποδομών και ειδικά στο δυστύχημα των Τεμπών, κάνοντας λόγο για πολιτικές ευθύνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη κατάρρευση συστημάτων στο FIR Αθηνών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «πάγωσε επί χρόνια» έργα που είχαν δρομολογηθεί από τη δική του κυβέρνηση.

Σφοδρή κριτική για τη συμφωνία ΕΕ – MERCOSUR

Σφοδρή ήταν η κριτική του και για τη συμφωνία MERCOSUR, την οποία υπερψήφισε η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ανοίγει την ευρωπαϊκή αγορά σε προϊόντα που παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα, οδηγώντας τους Έλληνες αγρότες σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εμπαίζει τους αγρότες» και υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα στον πρωτογενή τομέα.

Ανάγκη για «Νέα Μεταπολίτευση» – Μήνυμα και σε Καρυστιανού

«Ξέρω ότι σήμερα δεν ήρθατε μόνο για να ακούσετε για την Ιθάκη, για τα διεθνή και για το Κράτος» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. «Αλλά πιστέψτε με», τόνισε, «αυτό που λείπει δεν είναι το περιτύλιγμα αλλά το περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο πρέπει να δουλέψουμε».

Σημειώνοντας ότι η επόμενη μέρα για τη χώρα θα είναι διαφορετική μόνο αν υπάρξει σχέδιο για να επουλωθούν οι μεγάλες πληγές και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες προοδευτικές τομές, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύω και δουλεύουμε εντατικά και μεθοδικά αυτό το σχέδιο».

«Η χώρα μας έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Και ο τόπος από μια ριζικά διαφορετική πορεία», συνέχισε. «Μπορούμε και ξέρουμε ποια είναι η ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα. Έχουμε πυξίδα».

Τόνισε δε ότι αναζητά «μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Ο Τσίπρας επισήμανε ότι η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης «που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει «πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη μιας «Νέας Μεταπολίτευσης» και ενός «ισχυρού και δίκαιου κράτους», με θεσμικές τομές, πραγματική διαφάνεια, ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και συμμετοχή της κοινωνίας στον έλεγχο της εξουσίας.

Έκανε λόγο για την ανάγκη συγκρότησης μιας μεγάλης, κυβερνώσας προοδευτικής παράταξης, που θα αποτελέσει «ρεαλιστική εναλλακτική διακυβέρνησης» και θα δώσει απάντηση στην απογοήτευση και την άνοδο της ακροδεξιάς.

«Έχουμε πυξίδα: την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας πως «το ταξίδι προς τη νέα Ιθάκη ξανάρχισε».

Δείτε εδώ όλη την παρουσίαση της Ιθάκης και την ομιλία Τσίπρα

Η άφιξή του και η υποδοχή στο Ολύμπιον