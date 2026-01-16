Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκε η υπόθεση του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα Ι.Χ.

Σε βάρος της νεαρής γυναίκας η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυανη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η 24χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Για τον λόγο αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τρεις φίλες της οδηγού αναφέρει το thesspost.gr.

Τι λέει η μητέρα της

Τη δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν έδωσε η μητέρα της 24χρονης, η οποία υποστήριξε πως η κόρη της δεν ήταν μεθυσμένη, όπως ανέφερε.

«Είχε βγει έξω με τρεις φίλες της, όπως όλα τα παιδιά. Είχε πιει μια ποσότητα ίσα με δύο μπίρες. Ήταν η κακιά στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η κόρη της, παρουσίασε βλάβη το όχημα, καθώς «κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει», κάτι που, όπως είπε, αναμένεται να διερευνηθεί μέσω πραγματογνωμοσύνης.

Η ίδια τόνισε ότι τόσο η κόρη της όσο και οι φίλες της είναι καλά στην υγεία τους, αν και «τρόμαξαν πολύ», επισημαίνοντας πως το σημαντικό είναι ότι «ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα».