Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νεαπόλεως οδηγήθηκε ο 16χρονος οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο σκοτώθηκε ο 15χρονος μαθητής στη Σητεία. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο 16χρονος οδηγός οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νεαπόλεως, ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή ασκώντας δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς οδηγούσε επικίνδυνα χωρίς δίπλωμα και ήταν υπαίτιος πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος.

Το αυτοκίνητο με το οποίο εκτυλίχθηκε η τραγωδία στη Σητεία, ήταν του πατέρα του 16χρονου οδηγού. Πρόκειται για Ι.Χ. παλαιάς τεχνολογίας, περίπου 20 ετών, το οποίο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σε επαρχιακό δρόμο της περιοχής.

Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην Ερμούπολη Σητείας όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 16χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.

Στο πένθος η τοπική κοινωνία

Θρήνος επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Σητείας εξαιτίας του θανάτου του 15χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες συγγενείς, φίλοι αλλά όλοι όσοι τον γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα χαμογελαστό παιδί γεμάτο όνειρα για τη ζωή.

Με αφορμή το τραγικό αυτό δυστύχημα ο δήμος Σητείας και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης ανακοίνωσαν τη λειτουργία υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για τους πληγέντες, τις οικογένειές τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με βαθιά θλίψη και συναίσθηση της οδύνης που προκάλεσε στην τοπική μας κοινωνία το πρόσφατο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ο Δήμος Σητείας και το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας ανακοινώνουν τη λειτουργία υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για τους πληγέντες, τις οικογένειές τους, αλλά και για κάθε πολίτη που αισθάνεται την ανάγκη βοήθειας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η συλλογική φροντίδα και η επαγγελματική υποστήριξη είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της απώλειας και του σοκ. Για τον σκοπό αυτό, τίθενται στη διάθεση των πολιτών οι παρακάτω υπηρεσίες:

Γενικό Νοσοκομείο Σητείας:

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Ψυχολόγος του Νοσοκομείου παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται άμεσα στις δομές του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες/Ραντεβού: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2843340385/ 2843340173

Δήμος Σητείας:

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου παραμένει στο πλευρό των δημοτών, προσφέροντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Πληροφορίες/ Ραντεβού: 2843024263, Κτίριο Δήμητρα, Πρώην ΚΕΓΕ, 1ο χιλιόμετρο Σητείας και Πισκοκέφαλου

Καλούμε οποιονδήποτε συμπολίτη μας βιώνει δυσκολία στη διαχείριση του συμβάντος να μην διστάσει να επικοινωνήσει με τις παραπάνω υπηρεσίες. Η προστασία της ψυχικής υγείας και η στήριξη του συνανθρώπου μας αποτελούν αυτή τη στιγμή απόλυτη προτεραιότητα.