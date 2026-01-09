Σοκάρει το βίντεο από το τροχαίο στην Κόρινθο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν «καρφώθηκε» σε αυλή σπιτιού.

Ένα 24ωρο μετά το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας, στενοί συγγενείς, κάτοικοι της περιοχής και φίλοι του αδικοχαμένου ζευγαριού μιλούν στο Live News για τις συνθήκες της τραγωδίας, για το πώς δύο νέα παιδιά που είχαν έρθει στην περιοχή από την Πάτρα για οικογενειακό γλέντι, έχασαν τη ζωή τους.

Αναφορές για κόντρες

Όλοι τους, λένε, πως το μοιραίο αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα επειδή έπαιρνε μέρος σε αυτοσχέδιες κόντρες.

Ο 19χρονος οδηγός και η 18χρονη σύντροφός του ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου νεκροί.

«Είδα το ένα αμάξι να ”πετάει”».

Το ρολόι έδειχνε 11:24 το πρωί της Πέμπτης (08/01), όταν κάμερα βενζινάδικου κατέγραψε το αυτοκίνητο να χτυπάει σε κράσπεδο και να φεύγει από τον δρόμο. Το όχημα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων, φαίνεται ανεξέλεγκτο να περνάει ξυστά από τις αντλίες και να καταλήγει από ύψος στην αυλή ενός σπιτιού.

Κάτοικοι της περιοχής αρχίζουν να τρέχουν για να βοηθήσουν αλλά είναι πολύ αργά για το νεαρό ζευγάρι.

«Ένα ήσυχο παιδί, δουλεύαμε μαζί»

Το μοιραίο όχημα προσγειώθηκε σε αυλή, μπροστά από την εξώπορτα.

Κάτοικοι της περιοχής λένε στο Live News πως ήταν θέμα χρόνου να υπάρξουν θύματα από τις αυτοσχέδιες κόντρες ορισμένων. Παρά τις καταγγελίες και τα παράπονα που είχαν κάνει, έβλεπαν την επικίνδυνη κατάσταση να συνεχίζεται χωρίς να ασχολείται κανείς.

«Βγαίνουν από εδώ, γκαζώνουν και πάνε προς τα πάνω. Τους είδε ο άντρας μου».

Όπως λένε, η αστυνομική παρουσία ήταν ανύπαρκτη στην περιοχή. Ο θόρυβος από τα περάσματα μηχανών και αυτοκινήτων ήταν κατά διαστήματα εκκωφαντικός. Αυτή τη φορά όμως δύο άνθρωποι το πλήρωσαν με την ίδια τη ζωή τους.

Λίγο πριν την στιγμή του δυστυχήματος, κάτοικοι της περιοχής είδαν, όπως λένε, δύο οχήματα να προπορεύονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και πίσω τους το αυτοκίνητο με το νεαρό ζευγάρι που έτρεχε για να πλησιάσει.

Ο 19χρονος είχε γεννηθεί στην περιοχή αλλά ζούσε το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα. Προ ημερών είχαν έρθει με τη σύντροφό του στα Εξαμίλια για ένα οικογενειακό γλέντι. Η κοπέλα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες, ήταν έγκυος, μόλις 15 ημερών. Ούτε η ίδια δεν γνώριζε ακόμα για την εγκυμοσύνη της.

Οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τους αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας να παραμένουν σοκαρισμένοι.