Αυξήσεις και αναδρομικά σε 19 επιδόματα του e-ΕΦΚΑ, της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ φέρνει το 2026.

Οι πρώτες αυξήσεις ενσωματώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου, κατά 2,4% σε επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και έξοδα κηδείας, ενώ οι επόμενες έρχονται την 1η Απριλίου κατά 4,6% σε 16 ακόμη παροχές που εξαρτώνται από τον κατώτατο μισθό.

Η πρώτη αύξηση κατά 2,4% αφορά επιδόματα που συνδέονται με τις συντάξεις και καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για τεχνική προσαρμογή με άμεσο οικονομικό όφελος για τους ασφαλισμένους που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες παροχές.

Το επίδομα ασθένειας αναπροσαρμόζεται με νέα ποσά. Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, το ημερήσιο ποσό ανέρχεται πλέον στα 18,61 ευρώ. Μετά την πρώτη δεκαπενθήμερη περίοδο, το ανώτατο ημερήσιο ποσό διαμορφώνεται στα 34,20 ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν το μέγιστο ημερήσιο όριο καταβολής στους δικαιούχους.

Το βοήθημα για έξοδα κηδείας μετά την αύξηση διαμορφώνεται στα 883,92 ευρώ. Η αντίστοιχη αναπροσαρμογή ισχύει για το εφάπαξ βοήθημα κηδείας του Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ενώ σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογένειας το ποσό ορίζεται στα 441,96 ευρώ.

Αυξήσεις σε 16 επιδόματα από 1η Απριλίου

Το δεύτερο πακέτο αυξήσεων που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου είναι αυτό που συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο.

Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από 509,70 ευρώ σε 565,23 ευρώ, ενώ το ημερήσιο επίδομα διαμορφώνεται στα 22,60 ευρώ.

Το επίδομα αδείας ανεβαίνει από 556,05 ευρώ σε 590 ευρώ.

Το βοήθημα ανεργίας μη μισθωτών για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ φτάνει τα 540,38 ευρώ. Το επίδομα γάμου διαμορφώνεται στα 87,98 ευρώ, ενώ το μηνιαίο επίδομα τριετιών αυξάνεται στα 87,99 ευρώ.

Το επίδομα μητρότητας για τους 9 μήνες καταβολής ανέρχεται πλέον στα 7.919,69 ευρώ.

Τέλος, το επίδομα γονικής άδειας αυξάνεται στα 1.759,90 ευρώ.

Ειδικές κατηγορίες επιδομάτων

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά επεκτείνονται σε σειρά ειδικών βοηθημάτων που αφορούν συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.

Το επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη ανεβαίνει στα 2.639,80 ευρώ, ενώ το επίδομα διαθεσιμότητας διαμορφώνεται στα 87,99 ευρώ. Το εποχικό επίδομα οικοδόμων φτάνει τα 1.017,90 ευρώ, προσφέροντας στήριξη σε μια από τις πιο ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Το επίδομα για δασεργάτες και καπνεργάτες ανέρχεται στα 962,88 ευρώ, ενώ το επίδομα σμυριδεργατών αυξάνεται στα 1.375,55 ευρώ.

Το εποχικό επίδομα για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον τουρισμό φτάνει τα 687,77 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνονται τα ειδικά βοηθήματα για αποφυλακισμένους, θύματα βίας και απεξαρτημένα άτομα, τα οποία διαμορφώνονται περίπου στα 810 ευρώ.

Αναδρομικά

Οι συνολικές αναπροσαρμογές ενισχύουν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Αν και τα ποσά των αυξήσεων δεν μεταβάλλουν δραστικά το εισόδημα, προσφέρουν μια σταθερή ανάσα, ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς ημερομηνίες καταβολής των αναδρομικών ποσών. Οι δικαιούχοι θα δουν τις αυξήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σταδιακά, με προτεραιότητα στα επιδόματα που αναπροσαρμόζονται από τον Ιανουάριο.

Οι φορείς e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ έχουν ήδη εκδώσει τις σχετικές εγκυκλίους και προχωρούν στις απαραίτητες διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή των αυξημένων ποσών και των αναδρομικών.

Πηγή: ΟΤ