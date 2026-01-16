Η επιστροφή των επιδομάτων που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αποτελεί το βασικό κλειδί αύξησης των μέσων μισθών, που θα επιτευχθεί με την επαναφορά της πλήρους μετενέργειας, την οποία προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των ΣΣΕ.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία επικυρώνει την εθνική κοινωνική συμφωνία, που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου και αναμένεται να καταστεί νόμος του κράτους εντός του Φεβρουαρίου.

Συνεπώς, όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα υπογραφούν εφεξής, θα ισχύσουν με τους όρους και τις ρυθμίσεις που τίθενται από την εν λόγω συμφωνία. Πέραν της επέκτασης της ισχύος μιας σύμβασης για το σύνολο ενός κλάδου παραγωγής, που πλέον γίνεται ευκολότερη, ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση των μισθών έχει η διάταξη με την οποία επανέρχεται η μετενέργεια των συμβάσεων.

Οι αμοιβές στα κατώτατα όρια

Σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς, το οποίο είναι αποτέλεσμα αλλαγών που επήλθαν την περίοδο των μνημονίων, μια συλλογική σύμβαση, όταν έληγε, συνέχιζε να ισχύει για ένα τρίμηνο. Μετά την πάροδο του τριμήνου, εάν δεν είχε υπογραφεί νέα σύμβαση, έπαυαν να ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της σύμβασης και ως εκ τούτου οι εργοδότες μπορούσαν να προσαρμόσουν τις αμοιβές στα κατώτατα όρια. Επίσης, με το ισχύον καθεστώς, τα μόνα επιδόματα που έμεναν σε ισχύ ήταν το προϋπηρεσίας, των τέκνων, των σπουδών και το ανθυγιεινό.

Με την επαναφορά της μετενέργειας, θα παραμένουν σε ισχύ και μετά τη λήξη της σύμβασης, τόσο οι μισθοί που προβλέπονταν σε αυτή, όσο και το σύνολο των επιδομάτων. Το άρθρο 8 του νέου νόμου προβλέπει ότι «οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Με την πάροδο του τριμήνου, όλοι οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης».

Η μετενέργεια σύμβασης

Τι είναι συνεπώς η μετενέργεια μιας σύμβασης. Πρόκειται για τη «μεταφορά» (μετενέργεια) και τη διατήρηση – στο ακέραιο – του συνόλου των δικαιωμάτων ενός εργαζομένου στην ατομική του σύμβαση, μετά τη λήξη μια συλλογικής σύμβασης εργασίας. Κατά τη διάρκεια των μνημονίων, ουσιαστικά καταργήθηκε η ισχύ της μετενέργειας, με αποτέλεσμα την κατάρρευση των μισθών. Με την κοινωνική συμφωνία, παρατείνεται η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το περιεχόμενό τους για τρεις μήνες μετά την λήξη τους.

Προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριμήνου (νεοπροσλαμβανόμενοι), καλύπτονται πλήρως από τους όρους της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μετά τη λήξη του τριμήνου, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας, μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Δηλαδή, επέρχεται η πλήρης μετενέργεια και η διατήρηση της ισχύος των όρων εργασίας της λήξασας σύμβασης.

Πηγή: OT.gr