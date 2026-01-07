Σε ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια ότι άσκησε πιέσεις στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, οδηγώντας –όπως είπε– σε αύξηση έως και 200% στις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη Γαλλία, υπό την απειλή επιβολής δασμών.

Μιμήθηκε τον Γάλλο πρόεδρο

Μιλώντας ενώπιον Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, ο Τραμπ περιέγραψε με χλευαστικό- κοροϊδευτικό τόνο την -υποτιθέμενη- στιχομυθία, που σύμφωνα με τον ίδιο είχε με τον Γάλλο πρόεδρο, κάνοντας μάλιστα μια κακή μίμηση της ομιλίας του Μακρόν.

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices: “I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!” “He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

Ο Τραμπ στην ιστορία που αφηγήθηκε υποτίθεται ότι έκαμψε τις αντιστάσεις του Μακρόν για αύξηση της τιμής των φαρμάκων υπό την απειλή επιβολής δασμών 25% στα γαλλικά προϊόντα (συγκεκριμένα στα κρασιά και την σαμπάνια) και αυτό προφανώς σύμφωνα με τον ίδιο είναι η απόδειξη ότι οι δασμοί λειτουργούν.

Όπως ανέφερε μετά από τη απειλή των δασμών ο Μακρόν που μέχρι τότε υποτίθεται ότι μιλούσε κανονικά, άρχισε να λέει:«Όχι, όχι, όχι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ντόναλντ, εντάξει. Θα αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ. Μόνο μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πιέσεις του απέδωσαν διεθνώς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε 3,2 λεπτά έλεγαν: «θα είναι τιμή μας να τετραπλασιάσουμε τις τιμές των φαρμάκων μας, αν αυτό είναι που θέλετε»».

Στόχος να υποστηρίξει ότι ο ίδιος μείωσε τις τιμές στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δασμοί με τους οποίους απειλούσε θα ήταν «42 φορές ακριβότεροι», προσθέτοντας ότι μετά τη συμφωνία οι τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία αυξήθηκαν –όπως είπε– από τα 10 στα 30 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί νέα πολιτική για τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ, συνδέοντας τις τιμές τους με το πρόγραμμα Medicare.

Μέχρι στιγμής, το Ελιζέ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.