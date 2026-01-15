Σε μια ακόμα διπλωματική αντιπαράθεση εμπλέκονται Ρωσία και Μεγάλη Βρετανία, μετά από την απόφαση της Μόσχας να απελάσει Βρετανό διπλωμάτη αφού τον κατηγόρησε ως κατάσκοπο.

Πως δικαιολόγησε η Ρωσία την απόφαση της

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB), ο βασικός διάδοχος της επί σοβιετικής περιόδου KGB, κατονόμασε έναν Βρετανό διπλωμάτη και ανακοίνωσε ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών. Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ: «Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο».

Τι απαντά το Λονδίνο

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση απάντησε ότι «εξετάζει προσεκτικά» το πως θα αντιδράσει μετά την απέλαση του Βρετανού διπλωμάτη από τη Ρωσία.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο έχει διατυπώσει κακόβουλες και αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος του προσωπικού μας. Η στοχοθέτηση Βρετανών διπλωματών προέρχεται από απόγνωση και ενέργειες σαν αυτή υπονομεύουν τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών», προσθέτει σε ανακοίνωσή του το βρετανικό ΥΠΕΞ.