Στην τελική ευθεία μπαίνει η παραγωγή της σειράς που θα είναι αφιερωμένη στη σειρά video games, God of War. To Amazon Prime Video ανακοίνωσε τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον Kratos.

Αυτός θα είναι ο Ράιαν Χαρστ. Ο 49χρονος ηθοποιός ο οποίος είναι γνωστός από τη συμμετοχή του σε σειρές όπως το Sons of Anarchy και το The Walking Dead θα αναλάβει να φέρει στις τηλεοπτικές οθόνες τον ήρωα του God of War. Ο ρόλος φέρνει τον Χαρστ πίσω στη σειρά, καθώς είχε ήδη δανείσει τη φωνή του στον νορβηγικό θεό Thor στο βιντεοπαιχνίδι «God of War: Ragnarok».

Congratulations to Ryan Hurst (@RamboDonkeyKong) who will be stepping into the role of Kratos for the upcoming God of War live action series! We’re excited to see his take on Kratos as he joins the legendary ranks of T.C. Carson and Christopher Judge who have each shaped this… https://t.co/Mw2F4mhYY2 — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) January 14, 2026

Όπως έχει ήδη διαρρεύσει, η σειρά θα συνεχίσει την ιστορία των δύο πιο πρόσφατων παιχνιδιών «God of War», στα οποία ο Κράτος πρέπει να μεγαλώσει τον δέκαχρονο γιο του, τον Ατρέα.

Σύμφωνα με την περίληψη, «ο πατέρας και ο γιος, Κράτος και Ατρέας, ξεκινούν ένα ταξίδι για να σκορπίσουν τις στάχτες της συζύγου και μητέρας τους, Φέι. Μέσα από τις περιπέτειές τους, ο Κράτος προσπαθεί να διδάξει στον γιο του να γίνει καλύτερος θεός, ενώ ο Ατρέας προσπαθεί να διδάξει στον πατέρα του πώς να γίνει καλύτερος άνθρωπος».

Η σειρά είναι μια συμπαραγωγή της Sony Pictures Television και της Amazon MGM Studios, σε συνεργασία με την PlayStation Productions και την Tall Ship Productions.