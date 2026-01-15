Το Μαρόκο επικράτησε 4-2 στα πέναλτι της Νιγηρίας και προκρίθηκε στον κυριακάτικο (18/1, 21:00) τελικό του «Πρινς Μουλάι Αμπνταλάχ», όπου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.

Η πρώτη καλή στιγμή του ημιτελικού καταγράφηκε στο 9′, όταν ο Ντίαθ έκανε πλασέ εντός περιοχής και έστειλε την μπάλα εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ενα σουτ του Λούκμαν στο 15′ βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπόνο, ο οποίος κράτησε το 0-0.

Λίγο αργότερα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Χακίμι και κεφαλιά του Μασίνα στο 28′, ο Ελ Καμπί επιχείρησε να κάνει το γυριστό, αλλά δεν του βγήκε. Ακολούθησε ένα φάουλ του Χακίμι που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια (35′) και ένα κοντινό σουτ του Σαϊμπάρι που εξουδετέρωσε ο Ενουαμπίλι (40).

Η πρώτη καλή στιγμή του β’ ημιχρόνου ανήκε στον Ντίαθ, ο οποίος στο 52’ πλάσαρε εντός περιοχής και υποχρέωσε τον Ενουαμπίλι σε απόκρουση σε κόρνερ. Εν συνεχεία, πέραν 2-3 επισκέψεων του Μαρόκου στα καρέ των φιλοξενούμενων, οι φίλαθλοι δεν ξεσηκώθηκαν ιδιαίτερα και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Το 0-0 παρέμεινε και στα πέναλτι ο Μπόνο απέκρουσε δύο εκτελέσεις, οδηγώντας την ομάδα του (με 4-2) στον τελικό.

Ο Μανέ νίκησε τον Σαλάχ

Νωρίτερα, η Σενεγάλη έκλεισε θέση στον κυριακάτικο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού επικράτησε 1-0 της Αιγύπτου στην Ταγγέρη. Η ομάδα του Πάπε Τιάο ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε δίκαια στην πρόκριση.

Το α’ μέρος σημαδεύτηκε από μία μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους, απόρροια ενός σκληρού φάουλ του Σαλάχ στον Μανέ.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Μανέ με φοβερό σουτ εκτός περιοχής στο 78ο λεπτό.

Στον μεγάλο τελικό, ο Τιάο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κουλιμπαλί και Ντιαρά, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες.

Παράλληλα, ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και αποχώρησε μόλις στο 23ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Σαρ.

Η Σενεγάλη έχει κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο (2021 στο Καμερούν), ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις λύγισε στον τελικό (2002 στο Μάλι, 2019 στην Αίγυπτο).