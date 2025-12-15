Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης, πριν από 8 μέρες, του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη.

Η κάθε μαρτυρία τις τελευταίες μέρες αξιολογείται και διασταυρώνεται με προσοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες για τον εντοπισμό των νεκρών ή των αγνοουμένων χρησιμοποιείται ένα νέο σύστημα τεχνολογίας. Μέσω αυτού, όπως λέει στο Live News ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής Silver Alet, κατάφεραν να βρουν ένα πρώτο ίχνος του γιατρού στο λιμάνι της Σούδας.

Σήμερα το μεσημέρι (15/12) φαίνεται πως ο 33χρονος έχει περάσει στα Χανιά και περπατά με μεγάλη ταχύτητα.

Βρέθηκε χαλασμένο το αυτοκίνητο

Οι ώρες για τους γονείς του 33χρονου αγνοούμενου περνούν αργά και βασανιστικά και προσεύχονται πλέον για ένα θαύμα. «Να μην έχει καταλήξει φοβάμαι», είπε ο πατέρας του.

Το αυτοκίνητο του 33χρονου αγνοούμενου βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, με μηχανική βλάβη, αλλά οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, δεν απέφεραν καρπούς. «Το αυτοκίνητο βρέθηκε χαλασμένο επάνω στο χωριό», είπε η μητέρα του.

Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Βγήκε από το αυτοκίνητο και χάθηκε

Ο πατέρας του αγνοούμενου ωτορινολαρυγγολόγου θυμάται τα γεγονότα με ώρες. Μίλησε, όπως λέει, στις 16:00 εκείνη τη μέρα με το παιδί του και 7 ώρες αργότερα τα ίχνη του γιου του είχαν χαθεί. «Με πήρε στις 16:00 και τις 23:00 είχε χαθεί. Στις 20:00 μου λέει μην έρχεσαι τελικά αλλά εγώ είχα κλείσει εισιτήριο».

Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος γιατρός που εργαζόταν στο Βενιζέλειο, βγήκε από το αυτοκίνητό του, όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ. Κανείς δεν ξέρει πού κατευθύνθηκε.

Οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει την περιοχή που κινήθηκε το όχημα του 33χρονου, έχουν αναλύσει εικόνες από κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως να βρεθεί ένα σημάδι ζωής του αγνοούμενου γιατρού.

Οι πρώτες σκέψεις για τα αίτια της εξαφάνισης

Οι γονείς του αγνοούμενου, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, φοβούνται ότι πίσω από την εξαφάνιση του γιου τους μπορεί να κρύβονται τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε αλλά και το bullying που είχε δεχθεί από συναδέλφους του.

«Από τα 30 του χρόνια είχε κάποιο πρόβλημα ψυχιατρικό, όχι ιδιαίτερο γιατί ήταν γιατρός και ήταν μάχιμος. Είχε λάβει (αγωγή) και μετά δεν ήθελε να λάβει» είπαν.

Στη Βενιζέλειο νοσοκομείο που εργαζόταν ο 33χρονος, το τελευταίο διάστημα είχε προστριβές με συναδέλφους, μας λέει η μητέρα του. «Είχε προηγηθεί κάτι, είχε αναστατωθεί».