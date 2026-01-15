H ιαπωνική φίρμα ανακοίνωσε προσφάτως την πρόθεσή της να λανσάρει πέντε νέες εκδόσεις μοντέλων της με την υπογραφή και την επιμέλεια της Nismo και προφανώς το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε αποτελεί μέλος της συγκεκριμένης ελίτ σπορ εκδόσεων.

Ο λόγος για το Aura Nismo RS Concept το οποίο βασίζεται στο Note Aura hatchback, διαθέσιμο αποκλειστικά στην αγορά της Ιαπωνίας. Παραδόξως υπάρχει ήδη μια έκδοση Nismo για το μοντέλο στην τοπική αγορά, ωστόσο η συγκεκριμένη πρωτότυπη παραλλαγή οδηγεί την σπορ δυναμική της έκδοσης ένα βήμα ψηλότερα. Για την ακρίβεια το Aura Nismo RS Concept υιοθετεί το υβριδικό σύνολο του σαφώς μεγαλύτερους X-Trail Nismo αποκτώντας και τετρακίνηση. Το εν λόγω σύνολο αποτελείται από έναν κινητήρα 1,5 λίτρου σε ρόλο γεννήτριας που συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και μπαταρία 2,1 kWh.

H ισχύς διαμορφώνεται σε 204 ίππους αλλά κυρίως σε 525 Nm ροπής τα οποία ακριβώς χάρη στη διάταξη του συνόλου όπου οι ηλεκτροκινητήρες αναλαμβάνουν την κίνηση είναι άμεσα διαθέσιμα.

Τις προδιαγραφές του συμπληρώνουν τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά και διπίστονες πίσω για το σύστημα πέδησης ενώ το πρωτότυπο διαθέτει μια αναθεωρημένη εκδοχή του συστήματος τετρακίνησης e-4ORCE το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη δυναμική ευελιξία υπό πίεση σε συνδυασμό και με τα σπορ ελαστικά Michelin Pilot Sport 4.

Tην εικόνα συμπληρώνει ένα αιχμηρότερο bodykit που περιλαμβάνει κατά 14,5 εκατοστά διογκωμένους θόλους και πλήθος εισαγωγών αέρα και αεροδυναμικών στοιχείων, με κυρίαρχη την πτέρυγα πίσω που υπογραμμίζονται από την επιλογή κόκκινου χρώματος.

Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο δεν διατίθεται στην Γηραιά Ήπειρο, αποτελεί ένα σαφές δείγμα των προθέσεων της Nissan για το μέλλον των εκδόσεων Nismo που δεδομένα θα περιλαμβάνουν και το νεότερο Micra αλλά και το επικείμενο Juke.