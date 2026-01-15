Μπορεί το Civic Type R να έχει αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά λόγω προδιαγραφών εκπομπών ρύπων, ωστόσο στις ασιατικές «ζει και βασιλεύει» με την ιαπωνική φίρμα να μην χάνει ευκαιρία να προσθέσει κάτι το παραπάνω στο μοντέλο που θεωρείται ορόσημο για τα παραδοσιακά «hot-hatch».

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια πρωτότυπη εκδοχή που βασίζεται στην τελευταία εκδοχή του Type R και η οποία παρουσιάστηκε στο σαλόνι του Τόκυο, ενσωματώνοντας στοιχεία εξελιγμένα από την Honda Racing Corporation, το αγωνιστικό τμήμα της Honda.

To Honda Civic Type R HRC όπως ονομάζεται ενσωματώνει ένα νέου σχεδιασμού προφυλακτήρα μπροστά με ακόμα μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα στα πλευρά του και στο κέντρο. Αντιστοίχως ανασχεδιασμένα είναι τα φτερά όσο και η πίσω αεροτομή ενώ την εικόνα συμπληρώνει ένας επίσης ανασχεδιασμένος πίσω προφυλακτήρας που ενσωματώνει δύο μεγαλύτερους αεραγωγούς στα άκρα του.

Οι Ιάπωνες δεν αποκαλύπτουν κάτι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρωτότυπου ούτε και αν σκοπεύουν να επαναφέρουν το Type R στην Ευρώπη. Βέβαια πρωτίστως θα πρέπει να δούμε τη νέα γενιά του hot-hatch και το είδος της τεχνολογίας που θα υιοθετήσει προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέλλον του.