Ο Άλι Σάαθ, ο οποίος επελέγη για να διοικήσει την κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, είναι ένας πολιτικός μηχανικός και πρώην υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός, ο οποίος θα αναλάβει τη βαριά αποστολή να διευθύνει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης του ερειπωμένου παλαιστινιακού εδάφους.

Λίγο γνωστός στο ευρύ κοινό, ο Σάαθ γεννήθηκε το 1958 στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και σπούδασε στο Κάιρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος της οικογένειάς του.

Εργάσθηκε για διάφορους θεσμούς στους τομείς της ανάπτυξης, των χρηματοοικονομικών και των υποδομών, στα Παλαιστινιακά Εδάφη, αλλά και στις χώρες του Κόλπου.

Στην παλαιστινιακή διοίκηση, κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 είχε αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς και αυτά του γενικού γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων χαρτοφυλακίων.

Όχι ανοικοδόμηση, αλλά εκ νέου οικοδόμηση

Στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στον παλαιστινιακό ραδιοσταθμό Basma, ο Σάαθ μίλησε εκτενώς για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερο από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναφέροντας πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά ζητήματα αυτής της νεάς φάσης της μεταπολεμικής περιόδου.

«Δεν μιλάμε για ‘ανοικοδόμηση’, αλλά για εκ νέου οικοδόμηση», δήλωσε υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη να κατασκευασθούν καταλύματα για τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι είχαν σχεδόν όλοι εκτοπισθεί τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του πολέμου.

«Θα καταστρώσουμε σχέδια για το νερό, την αποκατάσταση των πηγαδιών, τον καθαρισμό του νερού, το νερό είναι το μυστικό της υγείας, της εκπαίδευσης, των νοσοκομείων, που έχουν όλα καταστραφεί», είπε.

Αναφορικά με τις μαζικές ποσότητες των μπάζων από τα κατεστραμμένα κτίρια, ο Σάαθ διατύπωσε την ιδέα να αποτεθούν στη Μεσόγειο κατά μήκος της ακτής του εδάφους αυτού, ώστε να επεκταθεί τεχνητά.

Σε «ηλεκτρική καρέκλα» ο Σάαθ υπό τον πρόεδρο Τραμπ

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, που διαπραγματεύθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και κατέληξε στην εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, προβλέπει ότι η μεταβατική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 15 μέλη, θα κυβερνήσει το παλαιστινιακό έδαφος υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα προεδρεύει ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Σάαθ δήλωσε ότι ήρθε σε επαφή μαζί του για τη θέση αυτή ο βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος βολιδοσκοπήθηκε για να διευθύνει τις επιχειρήσεις του Συμβουλίου Ειρήνης επί του πεδίου.

Ο Σάαθ δήλωσε ότι, βάσει των προβλέψεων του σχεδίου Τραμπ, η επιτροπή του θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, μεγάλη έκταση της οποίας εξακολουθεί να τελεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και ο συντονισμός με τις ένοπλες ομάδες δεν περιλαμβάνονται στην εντολή της επιτροπής.

«Η επιτροπή δεν είναι ένας στρατός, είναι 15 παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ανοικοδόμησης, που θα συνεπικουρούνται από (σ.σ.: τεχνικό) προσωπικό, μυαλό στη θέση των όπλων», δήλωσε.

Πρώτη συνεδρίαση σε θετικό κλίμα από τους Παλαιστίνιους

Η τεχνοκρατική επιτροπή της Γάζας πρόκειται να συνεδριάσει για πρώτη φορά σήμερα στο Κάιρο, σ’ ένα κτίριο της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Οι περισσότερες από τις παλαιστινιακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Χαμάς, εξέφρασαν την υποστήριξή τους όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε μια μελλοντική αρχή που θα κυβερνήσει τη Γάζα και ότι θα περιορισθέι σε ρόλο επίβλεψης της σταθερότητας στο έδαφος αυτό.

Ο αντίπαλός της, το κόμμα Φάταχ με επικεφαλής τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δεν έχει εκφράσει επισήμως την υποστήριξή του προς την επιτροπή, όμως η παλαιστινιακή προεδρία την χαιρέτισε.

Δεδομένου του σχετικά διακριτικού προφίλ του, ο διορισμός του Σάαθ εξέπληξε παρατηρητές, σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο. Ένα στέλεχος διεθνούς οργάνωσης που εργάζεται στα Παλαιστινιακά Εδάφη δήλωσε πως ο διορισμός αυτός δεν ήταν «μια προφανής επιλογή».