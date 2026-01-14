Την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με την ίδρυση μιας 15μελούς τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Η σύνθεση της επιτροπής έχει συμφωνηθεί

Η σύνθεση της επιτροπής συμφωνήθηκε πρόσφατα σε συνομιλίες στο Κάιρο, με την Αίγυπτο να τονίζει ότι η Γάζα δεν θα αποσπαστεί πολιτικά από τη Δυτική Όχθη και ότι η λύση δύο κρατών παραμένει απαραίτητη. Μερικά μέλη της επιτροπής βρίσκονται ήδη στη Γάζα, ενώ άλλα εκτός περιοχής, και το όργανο θα εδρεύει αρχικά στο Κάιρο, γεγονός που πιθανότατα θα απαιτήσει το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα από το Ισραήλ.

Η λειτουργία της επιτροπής εξαρτάται από την επιτυχή συγκέντρωση κεφαλαίων για τη στήριξη της πρωτοβουλίας, κάτι που οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιτύχουν με περιορισμένη έως τώρα επιτυχία. Η επιτροπή θα διευθύνεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών της Παλαιστινιακής Αρχής, Ali Shaath.

Σύμφωνες και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις

Η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, καθώς και η Παλαιστινιακή Αρχή στη Ραμάλα, έχουν εκφράσει στήριξη στην τεχνοκρατική επιτροπή, θεωρώντας την ένα μεταβατικό, εθνικό όργανο που θα συμβάλει στη διαχείριση της καθημερινότητας και των βασικών υπηρεσιών στη Λωρίδα της Γάζας.