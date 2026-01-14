Τα μπλόκα μένουν αμετακίνητα στους δρόμους, καθώς η συνάντηση των «προθύμων» με τον Πρωθυπουργό φάνηκε ατελέσφορη, όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο «Βήμα». Μάλιστα, σημειώνουν ότι δεν εκπροσωπήθηκαν όλοι οι κλάδοι, ούτε όλες οι περιοχές.

Για αυτό και ζητάνε ένα νέο ραντεβού, στο οποίο θα μπορούν να βρεθούν και οι 35 εκλεγμένοι τους εκπρόσωποι, οι οποίοι αποτελούνται από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους και είναι από όλες τις περιφέρεις της Ελλάδας.

Παράλληλα, στη σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη των εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα της χώρας αναμένεται να τεθεί επί τάπητος η πρόταση να φτάσουν στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ.

Οι προτάσεις κλιμάκωσης από τα μπλόκα

Αν και από πολλά μπλόκα που επικοινώνησε το «Βήμα», η τάση είναι να κατέβουν σύσσωμοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Αθήνα με τρακτέρ, υπάρχουν και άλλες προτάσεις που συζητούνται, οι οποίες είναι οι εξής:

Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο μπλόκο διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα απαντάνε με κλεισίματα της εθνικής οδού.

Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλον τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των 18 μπλόκων και συλλόγων σε διάγγελμά του άφησε αιχμές για τα 62 μπλόκα που παραμένουν ανυποχώρητα.

«Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα», επισήμανε ο πρωθυπουργός στην ανακοίνωσή του.

«Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία», δήλωσε σχετικά με όσους δεν παραβρέθηκαν στη συνάντηση με το Μέγαρο Μαξίμου.

«Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.