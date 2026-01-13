Τα μπλόκα παραμένουν στους δρόμους με τους εκπροσώπου του πρωτογενούς τομέα παραγωγής να δηλώνουν στο «Βήμα», ότι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στην Αθήνα, λίγο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον Πρωθυπουργό.

Πιο συγκεκριμένα, στην αυριανή Πανελλαδική Σύσκεψη των εκπροσώπων όλων των μπλόκων της χώρας αναμένεται να τεθεί επί τάπητος η πρόταση να φτάσουν στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ, ενώ καλούν την κυβέρνηση να καθορίσει ένα νέο ραντεβού, στο οποίο θα συμμετέχουν και οι 35 εκλεγμένοι εκπρόσωποι από όλους τους τομείς και όλες τις περιφέρειες.

Τι λένε οι εκπρόσωποι από τα 62 μπλόκα;

«Οι απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση στους εκπροσώπους των 6 μπλόκων που πήγαν σήμερα στη συνάντηση, εμάς δε μας καλύπτουν, διότι υποσχέσεις πήραμε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα πλέον, θέλουμε πράξεις», αναφέρει στο «Βήμα», ο Λεωνίδας Βασιλείου, εκπρόσωπος Τύπου Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Ο ίδιος προσθέτει πως: «Ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες με τους εκπροσώπους που έχουμε εκλέξει στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι εκπρόσωποι που να καλύπτουν όλα α προβλήματα από όλου του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της προβλήματα, ανάλογα με τις καλλιέργειες, τις οποίες παράγει. Περιμένουμε την απάντηση άμεσα, καθώς η κατάστασή μας χειροτερεύει και πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια».

Ο Κώστας Παπαδάκης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, δηλώνει στο «Βήμα», σχετικά με όσα ακούγονται για υποκίνηση των μπλόκων και του αγώνα τους από κόμματα ότι: «Κουμάντο κάνουν αυτοί που είναι από κάτω και οι από πάνω, οι εκπρόσωποι της ομάδας δηλαδή, απλά εκτελούν αυτά που τους λένε». «Έτσι γίνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όταν λειτουργούμε συλλογικά», επισημαίνει.

«Όλοι οι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα μπλόκα της Ελλάδας που εντασσόμαστε στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν έξω μέχρι να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους, για να επιβιώσουμε πλέον (επειδή το ζήτημα για συνέχεια της καλλιέργειας έχει σβηστεί από τον χάρτη», τονίζει ο Λεωνίδας Βασιλείου.

Οι προτάσεις κλιμάκωσης από τα μπλόκα

Αν και από πολλά μπλόκα που επικοινώνησε το «Βήμα», η τάση είναι να κατέβουν σύσσωμοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Αθήνα με τρακτέρ, υπάρχουν και άλλες προτάσεις που συζητούνται, οι οποίες είναι οι εξής: