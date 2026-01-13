Εκπρόσωποι μπλόκων και οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου είναι 25 και είναι οι εξής:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Τα δεδομένα:

Όπως φαίνεται από τη σύνθεση η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα,

Είναι εκπρόσωποι 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων,

Περιλαμβάνονται και ορισμένοι που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Τι θα κάνουν τα υπόλοιπα μπλόκα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι εκπρόσωποι έχουν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία αποτελείται από τα υπόλοιπα 62 μπλόκα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.

Τα 62 μπλόκα που βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», σήμερα 15:00 με 18:00 (σ.σ. την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου) αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από το μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσουν την Παλιά Εθνική Βόλου – Αθήνας στο ύψος του χωριού Αχιλλείου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίθεσης ως προς το επικείμενου ραντεβού της κυβέρνησης με τους αποσχιθέντες.