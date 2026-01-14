Ο υπoυργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το αγροτικό ζήτημα, την Μαρία Καρυστιανού και το επικείμενο κόμμα της, αλλά και για το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Ο κ. Πλεύρης αρχικά σχολίασε την επικαιρότητα, εστιάζοντας στις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Κατά τη δική μου εκτίμηση η κουβέντα γίνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το κομμάτι της συζήτησης και των αιτημάτων, όπου εκεί πέρα προφανώς η κυβέρνηση πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει όλες τις δυνατότητες και με τις χθεσινές τοποθετήσεις του πρωθυπουργού. Άκουσε τα αιτήματα, σε σειρά αιτημάτων δίνει λύσεις. Δεν λέω ότι αυτές οι λύσεις αναγκαστικά είναι πλήρως αποδεκτές, αλλά δείχνει η κυβέρνηση ότι και στο κομμάτι των πληρωμών και στο κομμάτι του ρεύματος και στο κομμάτι του πετρελαίου, σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί αιτήματα. Και από κει και πέρα είναι το θέμα των μπλόκων.

Εγώ θεωρώ ότι μετά και τη χθεσινή συνάντηση στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την ανοχή της. Από εδώ και πέρα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διαταράσσεται η κοινωνική και η οικονομική ζωή του τόπου και οφείλω να σας πω ότι πολλοί από αυτούς που λένε ότι δεν έχουν προσέλθει στο διάλογο – εμένα μου κάνει εντύπωση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός να καλεί σχεδόν ένα μήνα για συζήτηση και να υπάρχουν κάποιοι που καθοδηγούνται ουσιαστικά από την κομματική τους ταυτότητα και όχι από τα συμφέροντα των αγροτών. Εγώ το λέω ευθέως. Το να έχεις κομματική ταυτότητα είναι απολύτως λογικό, όλοι μπορεί να έχουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι, που τους έχουμε δει κατά καιρούς, που φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια λογική ότι θέλουν να κάνουν επαναστατική γυμναστική, να εξυπηρετήσουν την κομματική τους ταυτότητα και όχι τα συμφέροντα των αγροτών», είπε αρχικά.

«Όποιος λέει ότι θα κρατήσει τη χώρα κλειστή και δεν δέχεται το διάλογο είναι απειλή στην κοινωνία»

«Προφανώς είναι από συγκεκριμένα κόμματα. Είναι κόμματα, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που βλέπουμε άτομα τα οποία υπάρχουν, είναι και άλλα κόμματα που έχουν ταυτότητα. Το ξεκαθαρίζω, το να έχεις κομματική ταυτότητα είναι απολύτως σεβαστό, δεν τίθεται θέμα. Αλλά το να λες ότι εγώ δεν κάνω διάλογο, σταματάω τα πάντα, κλείνω την χώρα στην λογική ότι θέλω να δώσω πόντους στο κόμμα και όχι να υπερασπιστώ τα συμφέροντα των αγροτών, αυτό θα το κρίνουμε και θα το κρίνουμε με πολιτικούς και με κομματικούς όρους», συνέχισε ο κ. Πλεύρης.

Για την εξεύρεση λύσης: «Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι τα αιτήματα μπορεί να μην ικανοποιηθούν στο σύνολό τους και προφανώς μπορεί κάποιος να τα διεκδικήσει. Όταν όμως βλέπεις ότι μια κυβέρνηση, έστω με την ευθύνη που έχουμε, γιατί και η καθυστέρηση πληρωμών είναι κάτι που μας βαραίνει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και το έχουμε αποδεχθεί, αλλά βλέπουμε ότι ομαλοποιούμε πληρωμές, δίνουμε λύσεις σε σειρά θεμάτων, αυτό δείχνει ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να δούμε τι άλλο μπορούμε να λύσουμε. Συνεπώς, διαχωρίζω, αυτός που κατεβαίνει και συζητάει, ακόμα και ικανοποιημένος να μην είναι, τουλάχιστον θεωρεί ότι ξεκινάμε μια συζήτηση να λυθούν θέματα. Αυτός που έρχεται και λέει «εγώ θα κρατάω τη χώρα κλειστή και δεν δέχομαι και κανέναν διάλογο αν δεν ικανοποιηθούν 100% τα αιτήματά μας, αυτό ουσιαστικά είναι απειλή στην κοινωνία.

»Μετά και από αυτή την συνάντηση, πλέον θα μπούμε στην εφαρμογή του νόμου. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι απειλή. Το ότι απαγορεύεται να κλείνουν οι δρόμοι και είναι ποινικό αδίκημα το να κλείνουν οι δρόμοι ή έχει διοικητικές κυρώσεις, δεν είναι απειλή. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα ότι η χώρα θα παραμένει αν θέλουν κάποιοι να μείνουν όλο το διάστημα και δεν είναι μόνο το θέμα της ταλαιπωρίας, αλλά είναι και της ασφάλειας του κοινού. Εγώ νομίζω και θα το δούμε από δω και πέρα, ότι η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν υπάρχει πλαίσιο ανοχής σε παράνομες πράξεις. Οπότε θα το δούμε».

«Την κ. Καρυστιανού θα την κρίνουμε μόνο με πολιτικούς όρους όταν παρουσιάσει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα»

Μεταξύ άλλων ο κ. Πλεύρης μίλησε για το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, όπως κάθε πολίτης, να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Από κει και πέρα θα κρίνεται με πολιτικό πρόσωπο όταν υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα. Πλέον δηλαδή στο πολιτικό στερέωμα, δεν θα κρίνεται απλώς ως θύμα ή μητέρα θύματος με όλα τα δίκια που έχει να διεκδικήσει το δίκαιο, όπως και η ίδια μπορεί να το εννοεί, αλλά πλέον η πολιτική κίνηση σημαίνει ότι θα έχει μια ολόκληρη πλατφόρμα να κριθεί. Αυτό που θέλω να επισημάνω σε πρώτη φάση είναι ότι, βλέπω ότι πολλοί οι οποίοι είχαν ποντάρει στην κυρία Καρυστιανού, υπό την έννοια κόμματα τα οποία εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών και κυνηγούσαν μία παρουσία της κυρίας Καρυστιανού, είναι οι πρώτοι ουσιαστικά οι οποίοι παίρνουν τις μεγάλες αποστάσεις. Εμείς την κυρία Καρυστιανού θα την κρίνουμε ως πολιτικό φορέα όταν ανακοινωθεί και όταν έχει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε.

Εγώ βλέπω ας πούμε τις αποστάσεις που σιγά-σιγά παίρνει και η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, κόμματα δηλαδή τα οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκαν πάνω στην τραγωδία, όχι για την ανεύρεση της αλήθειας ή για την πολιτική κριτική απέναντι σε εμάς την κυβέρνηση, αλλά παράλληλα για να υπάρχει κομματικό όφελος. Ουσιαστικά πολιτικά κόμματα που παρακαλούσαν για μια παρουσία της κυρίας Καρυστιανού, είναι αυτά τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται πιο «ενοχλημένα», αλλά τέλος πάντων να βιάζονται να τοποθετηθούν για αυτό το οποίο επιθυμεί να κάνει η κυρία Καρυστιανού. Η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί με όρους πολιτικούς, όπως αντιστοίχως βλέπετε και στον φορέα.

Κοιτάξτε, οι συγγενείς προφανώς έχουν πολύ μεγαλύτερο δικαίωμα από όλους μας να κάνουν την οποιαδήποτε κριτική. Εγώ ποτέ, τουλάχιστον μιλώντας ως Θάνος Πλεύρης, δεν θα κρίνω την κυρία Καρυστιανού στο επίπεδο το πώς λειτουργεί ως μητέρα θύματος. Θεωρώ ότι έχει κάθε δικαίωμα. Αλλά οι συγγενείς προφανώς έχουν κάθε δικαίωμα και αυτοί να θεωρούν ότι δεν πρέπει να βρίσκεται στην ηγεσία που παραιτήθηκε απ’ ό,τι πληροφορήθηκα χθες ή δεν θα έπρεπε να κάνει πολιτικό φορέα. Εγώ το θεωρώ απόλυτο δικαίωμά της αυτό, αλλά προφανώς και οι συγγενείς έχουν το δικαίωμα να κρίνουν πώς λειτούργησε όλο αυτό το πλαίσιο και αν τυχόν έγινε εκμετάλλευση του φορέα για πολιτικούς λόγους. Εμείς την κυρία Καρυστιανού θα την κρίνουμε μόνο με πολιτικούς όρους όταν παρουσιάσει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα».

Τα στοιχεία του νέου νομοσχεδίου

Στην συνέχεια ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

«Τώρα είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση πια. Το νομοσχέδιο της παράνομης μετανάστευσης το ψηφίσαμε το καλοκαίρι και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα των απελάσεων. Στη νόμιμη μετανάστευση κινούμαστε σε τρεις πυλώνες που έχουν ενδιαφέρον. Ο πρώτος πυλώνας είναι άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε νόμιμα στη χώρα. Είναι 793.000 νόμιμοι μετανάστες.

Αυτοί είναι νόμιμοι μετανάστες, εργάζονται, είναι εργαζόμενοι, δεν έχουν σχέση με το άσυλο. Να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί 293.000 από αυτούς βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη, ότι δεν έχουν ανανεωθεί τα χαρτιά τους ή καθυστερούν. Η καθυστέρηση δυστυχώς φτάνει μέχρι τα δύο χρόνια και ίσως να έρχονται και σε σας αιτήματα που λένε εργαζόμενοι μετανάστες. Εκεί λοιπόν πάμε να απλοποιήσουμε μια διαδικασία, όποιος είναι νόμιμα στη χώρα, πολύ γρήγορα να παίρνει τις ανανεώσεις του και τα χαρτιά του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει να διευκολύνουμε τις μετακλήσεις. Μεγάλο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Η άδεια η αρχική είναι για τρία χρόνια. Αυτή τη στιγμή κατά βάση τις άδειες τις παίρνει ο κόσμος ή ληγμένες ή στο 6μηνο. Άρα πάμε να απλοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι 293.000 αυτό, απ’ τις 793 οι 293 έχουν αυτό το πρόβλημα. Είναι το ένα τρίτο. Πολύ μεγάλο backlog που λέγεται, δηλαδή απόθεμα. Αυτό λοιπόν πάμε να το τακτοποιήσουμε για να μην ταλαιπωρούνται και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ‘ναι νόμιμα.

Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τις μετακλήσεις. Πώς θα ‘ρθει κάποιος με νόμιμη διαδικασία, άρα πολλές διακρατικές συμφωνίες και με χώρες κατά βάση που έχουμε κοινές αρχές και αξίες. Αυτό προχώρησε πάρα πολύ λίγο. Εκεί λοιπόν πάμε σε μια απλοποίηση αυτών των διαδικασιών, ώστε κάποιος που θέλει να φέρει έναν άνθρωπο είτε για εποχική εργασία, είτε για κυρίως, το έχουμε αυτό στη φροντίδα ηλικιωμένων, να μπορεί πιο γρήγορα»

«Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με πληθυσμό που δικαιούται άσυλο. Αυτοί δεν είναι μετανάστες, αυτοί είναι άνθρωποι που ήρθαν εδώ και κρίνεται βάσει του προφίλ τους ότι είναι πολύ πιθανό να πάρουν άσυλο. Μέχρι τώρα πώς ήταν η διαδικασία; Αυτοί οι άνθρωποι έπαιρναν άσυλο, τους δίναμε κάποιες δυνατότητες και δεν τους παρακολουθούσαμε. Μπορεί να έμεναν στην Ελλάδα, μπορεί να φεύγανε στο εξωτερικό, λειτουργούσαν ως πολίτες. Εμείς τι θέλουμε τώρα; Αυτοί οι οποίοι είναι να πάρουν άσυλο πια, με το που μπουν μέσα και βάσει του προφίλ θεωρούμε ότι έρχονται από μια χώρα που έχει πόλεμο και είναι πιθανόν να πάρουν άσυλο, βλέπουμε τι δεξιότητα έχουν, τους πηγαίνουμε εκεί που έχουμε την αντίστοιχη ανάγκη.

Να σας φέρω ένα παράδειγμα που το λειτουργούμε πιλοτικά: το Κουτσόχερο στη Λάρισα είναι μια δομή μας. Εκεί πηγαίνουμε άτομα με προσφυγικό προφίλ που δηλώνουν αγρότες. Άρα ξέρουμε ότι αυτοί δεν έχουν κάτι να κάνουν στην Κυψέλη, στα Πατήσια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν θα κάνουν τίποτα. Και να μείνουν και να τους επιδοτήσεις σπίτι, απλά θα κάθονται και θα επιβαρύνουν μια περιοχή», δήλωσε ο κ. Πλεύρης χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το πώς λειτουργεί αυτή η δυνατότητα: «Τους στέλνουμε λοιπόν εκεί που υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη, τους ενημερώνουμε ότι πιθανά θα πάρουν άσυλο, τους κάνουμε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα βασικών ελληνικών και πρακτικής στις ελληνικές καλλιέργειες για να ξέρουν τι θα κάνουν και το επόμενο στάδιο, που τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση γιατί τελειώνει το πρόγραμμα, είναι να τους συνδέσουμε με την αγορά εργασίας. Πχ στο Κουτσόχερο, θα πάει στα μήλα που θα έχουμε τον Μάιο και ήδη μιλάμε με το συνεταιρισμό που θα χρειαστεί κόσμο. Το πρόγραμμα το πρώτο που το έχουμε είναι για 3.600 άτομα».

»Συνολικά, συνολικά στις δομές μας είναι γύρω στα 23.000 άτομα, εκ των οποίων περίπου αν υπολογίσουμε ότι αυτοί που βρίσκονται στις δομές έχουν προσφυγικό προφίλ σ’ ένα 50%, είναι ένας δυναμικός κόσμος που μιλάμε τώρα 12.000-13.000. Και σκεφτείτε ότι περίπου η χώρα δίνει 18.000, αιτήσεις ασύλου κάνει δεκτές το χρόνο. Άρα είναι μια δεξαμενή που όταν πάρει ο άλλος άσυλο έχει τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, και εμείς θέλουμε αυτόν τον κόσμο να του πούμε ότι αν επιλέξεις να μείνεις στην Ελλάδα, δεν μένεις με επιδόματα. Μπορείς να πας σε άλλες χώρες, αν πιστεύεις ότι θα ζεις απ’ τα επιδόματα, αλλά εγώ σου δίνω την ευκαιρία εκεί που έχω ανάγκη να πας να εργαστείς.

Υποχρεωμένος πρώτα απ’ όλα ο δικαιούχος ασύλου δεν είναι για τίποτα. Εμείς βλέπουμε πού είναι οι ανάγκες. Αγροτικές εργασίες, βιομηχανία, κατασκευές και τουρισμό. Προφανώς βάσει το προφίλ που έχει προσπαθούμε να το στείλουμε. Είναι πιο δύσκολο το αντιλαμβανόμαστε στον τουρισμό να βρεις κόσμο από άτομα που έρχονται από χώρες με προσφυγικό προφίλ, αλλά στις κατασκευές και στις αγροτικές εργασίες θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα».

«Ηλεκτρονικά προς το παρόν δεν γίνεται αυτό. Αυτό θέλουμε να το ολοκληρώσουμε. Αυτή τη στιγμή μέσα απ’ τις δομές έρχονται σε επαφή, οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται, φανταστείτε ότι ακριβώς επειδή είναι και από τη δομή δεν υπάρχει θέμα και παράνομης εργασίας. Δηλαδή δημιουργούμε ένα ολόκληρο πλαίσιο. Η λογική όμως μετά είναι, πώς υπάρχει δυνατότητα μετάκλησης να φέρεις από το εξωτερικό; Θέλουμε στην πορεία αυτός ο κόσμος να πούμε ότι «αυτοί είναι δικαιούχοι ασύλου, έχουν αυτές τις ικανότητες ή δεξιότητες και να υπάρχει ουσιαστικά μια παράλληλη», εξήγησε ο υπ. Μετανάστευσης.

Όπως τόνισε κλείνοντας ο κ. Πλεύρης: «Τώρα το λειτουργούμε. Αν σκεφτούμε ότι αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ήδη όμως οι πληροφορίες που έχουμε για το Κουτσόχερο που λειτουργεί πιλοτικά και σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν αγροτικές εργασίες, ότι το 50% περίπου των ατόμων έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και απ’ αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό αρχίζει να απορροφάται. Γιατί είναι εκεί που πραγματικά έχουμε τα μεγάλα κενά, ναι. Βλέπουμε τη Θήβα τώρα που ‘χει και κομμάτι βιομηχανικής που έχουμε δομή. Έχουμε 33 δομές. Άρα σε όλη την Ελλάδα μπορούμε να εφαρμόσουμε εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Θέλουμε ουσιαστικά να πιάσουμε Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο που έχουμε δομές.

Να υπάρχει ουσιαστικά μία αποκέντρωση. Να μην βρίσκεται κάποιος με προσφυγικό προφίλ που δεν έχει να κάνει τίποτα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, και να βρεθεί εκεί που μπορεί να απορροφηθεί. Και αντιστοίχως πάρα πολύ σκληρά σε αυτούς που είναι παράνομοι και δεν δικαιούνται άσυλο. Οι δομές λοιπόν, όπως θα έχουν ένα θετικό πρόσημο σε αυτούς που είναι να πάρουν άσυλο και να μπουν εργασία, στις άλλες μισές θα έχουμε διοικητική κράτηση, θα τον κρατάμε κλεισμένο δηλαδή γιατί δεν δικαιούται άσυλο και η μόνη διαδρομή θα είναι η επιστροφή του. θα το γνωρίζει από την πρώτη στιγμή».