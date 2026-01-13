Εμπλεκόμενη στην επικίνδυνη δίνη που προκλήθηκε από την κυκλοφορία του επεξεργασμένου οπτικοακουστικού υλικού όπου απεικονίζονται στελέχη πέριξ του Προεδρικού Μεγάρου να μιλούν για σύστημα παραχρηματοδότησης της προεκλογικής καμπάνιας του Νίκου Χριστοδουλίδη, παραμένει η κυπριακή κυβέρνηση, χωρίς μάλιστα ορατό σημείο διεξόδου στον ορίζοντα.

Έπειτα από την αποχώρηση της συζύγου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππας Καρσερά από τη θέση της επικεφαλής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος στο βίντεο καταγράφεται ως ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά μετρητών, ακολούθησε η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κ. Χαραλάμπους εμφανιζόταν στο επίμαχο βίντεο να περιγράφει τον τρόπο προσέγγισης του κ. Χριστοδουλίδη από ανθρώπους στο «περιβάλλον του Παλατιού» μεταξύ των οποίων και ο ίδιος.

Παρότι σχετικά αργοπορημένες, οι παραιτήσεις αποτελούν λογικό επακόλουθο των ραγδαίων εξελίξεων, ώστε τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δυνητική περίπτωση διαφθοράς να αποσυνδεθούν από τον κ. Χριστοδουλίδη, κάτι όμως που πλέον θεωρείται σχεδόν αδύνατο. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαραλάμπους είναι νυμφευμένος με την αδερφή της συζύγου του κ. Χριστοδουλίδη και ένας εκ των στενότερων συνεργατών του καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής πορείας του.

Σενάρια για υβριδική επίθεση και «ρωσικός δάκτυλος»

Εμφανιζόμενος με συναινετική διάθεση ενώπιων των τηλεοπτικών συνεργείων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παραίτηση πράξη αυτοπεποίθησης και ευθύνης, η οποία δεν προκλήθηκε λόγω πίεσης στον κ. Χαραλάμπους, ούτε προφανώς εξαιτίας υποψιών ενοχής. Η γραμμή, πάντως, του Προεδρικού Μεγάρου παραμένει ίδια: αναζητούνται επισταμένως στοιχεία για υβριδική επίθεση, με τη συνδρομή μάλιστα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ σε μια ενδιαφέρουσα αποστροφή κ. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι στη Λευκωσία είχαν φθάσει εδώ και καιρό προειδοποιήσεις από τις Βρυξέλλες περί τέτοιου είδους απειλών, συνδεόμενες προφανώς με την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Χωρίς να έχει αναφερθεί επισήμως, ενημερωμένες πηγές από τη μεγαλόνησο «έδειχναν» προς την πλευρά της Ρωσίας.

Πέραν αυτών, που μένει να στοιχειοθετηθούν εντός του επόμενου διαστήματος, ο κ. Χριστοδουλίδης και οι συνεργάτες του επιμένουν ότι μέσω αυτής της «κακόβουλης» ενέργειας επιδιώκεται η αποσταθεροποίηση της κυπριακής κυβέρνησης και δι’ αυτής η αποδυνάμωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν μέσω της πλέον κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας έπειτα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει προσδέσει, όσο ουδείς άλλος πρόεδρος στο παρελθόν, την Κύπρο στο άρμα της Δύσης. Τόσο δια της καθαρής στάσης της στο Ουκρανικό, όσο και με την αναβάθμιση της συνεργασίας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενδεικτική ήταν και η δήλωση του κ. Χαραλάμπους, ο οποίος προφανώς σε συνεννόηση με το Προεδρικό Μέγαρο υπογράμμισε ότι «σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας». Επανέλαβε, μάλιστα, τη θέση περί εσκεμμένης παραποίησης του οπτικοακουστικού υλικού.

Το «χαρτί» της σταθερότητας και ο κίνδυνος των άκρων

Αντιλαμβανόμενος ο κ. Χριστοδουλίδης ότι οι αντιδράσεις εντός κι εκτός του πολιτικού συστήματος δεν πρόκειται να κοπάσουν, κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν νηφαλιότητα, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μίλησε για «στιγμή κρίσης», ενώ επιδιώκοντας να εμφανιστεί διαλλακτικός διευκρίνισε ότι τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της συμπολίτευσης, «είναι ελεύθερα να πράξουν ό, τι θέλουν».

Ουσιαστικά ο ίδιος ανέδειξε εαυτόν υπόλογο στον κυπριακό λαό, δεσμευόμενος ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει όλα όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Κεντρικό επιχείρημα του κ. Χριστοδουλίδη ήταν και πάλι η επίκληση της σταθερότητας ενόψει και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. «Πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε, θα τα δούμε όλοι μας, πολύ φοβάμαι, στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κύπρου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή άνοδο των αποκαλούμενων αντισυστημικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Προεδρικού Μεγάρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συνεχίσει να εμφανίζεται ως εγγυητής της σταθερής πορείας τη Κύπρου τουλάχιστον έως το τέλος της θητείας του την άνοιξη του 2028. Ερωτηματικό βέβαια παραμένει κυρίως η στάση των συμπολιτευόμενων κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, με τους περισσότερους πάντως στη Λευκωσία να είναι εξαιρετικά σκεπτικοί περί του που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα μια ανεξέλεγκτη διεύρυνση της πολιτικής κρίσης. Αυτό, άλλωστε, είναι και το ακροτελεύτιο επιχείρημα του κ. Χριστοδουλίδη: ότι αν πράγματι η κατάσταση εκτροχιαστεί τότε θα επιτευχθεί ο στόχος αυτών που παραποίησαν το οπτικοακουστικό υλικό.

Τα «πυρομαχικά» και η στάση αναμονής

Σύμφωνα, πάντως, με την αντίθετη ανάγνωση που καταγράφεται στην κυπριακή πρωτεύουσα και ανεξαρτήτως της επεξεργασίας που έχει γίνει στο βίντεο, ο μηχανισμός της χρηματοδότησης πράγματι υπάρχει. «Κάποιοι ήθελαν να μας πλήξουν και εμείς εδώ τους δώσαμε τα πυρομαχικά», ανέφερε χαρακτηριστικά πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, αντίπαλος του κ. Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023. Ο ίδιος, όμως, συνέστησε επίσης νηφαλιότητα, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή ανάλυση για τις αιτίες που ενδεχομένως να έχουν κάποιοι την Κύπρο στο στόχαστρο.

Η νυν πρόεδρος του Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε σε «στίγμα» επί της κυπριακής προεδρίας, ζητώντας παραλλήλως συγκροτημένη δράση προκειμένου να διερευνηθεί το συμβάν. Σαφείς απαντήσεις ζητά και το ΑΚΕΛ. Αμφότερα, πάντως, τα κόμματα παρά τη σκληρή αντιπαράθεση με τον κ. Χριστοδουλίδη φαίνεται να δίνουν έστω μια μικρή πίστωση χρόνου στο Προεδρικό Μέγαρο, αποκλειστικά όμως για τη διερεύνηση του σεναρίου περί υβριδικής επίθεσης.