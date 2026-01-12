Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, στη σκιά βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με αιχμές για υπόθεση «σκιώδους» χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.

Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χαραλάμπους εξηγεί ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή προκειμένου να μη συνεχίσει, όπως αναφέρει, να «εργαλειοποιείται» η παρουσία του στο Προεδρικό. «Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας», σημειώνει, τονίζοντας ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος έχει ανάγκη από «σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο», επέλεξε να παραιτηθεί «για λόγους διαφάνειας».

Ο παραιτηθείς διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου κάνει λόγο για «στοχευμένη προσπάθεια» με στόχο, όπως υποστηρίζει, να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Αναφερόμενος ειδικά στο επίμαχο βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους υποστηρίζει ότι περιέχει εσκεμμένες παραποιήσεις και επιλεκτικά αποσπάσματα, τα οποία, όπως αναφέρει, παρουσιάζονται εκτός πλαισίου και οδηγούν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Κατά τον ίδιο, το υλικό αυτό «τυγχάνει εκμετάλλευσης χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων», υπονομεύοντας όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι σάλο και πολιτικές αναταράξεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η διαρροή ενός βίντεο που περιέχει συνομιλίες με αναφορές σε μηχανισμούς «μαύρου» χρήματος και χρηματοδοτήσεις ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του 2028, με εμπλεκόμενα πρόσωπα συνεργάτες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και επιχειρηματίες.

Το υλικό, που δείχνει στενούς συνεργάτες να συζητούν τρόπους υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου δαπανών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση ζητά επίσημες εξηγήσεις, ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το βίντεο κακόβουλο, πιθανώς προϊόν μοντάζ ή ακόμη «υβριδικής επίθεσης» που στοχεύει να πλήξει τόσο την εικόνα της κυβέρνησης όσο και την αξιοπιστία της Κύπρου ως προεδρεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.