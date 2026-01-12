Την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, σχολίασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτηρίζοντάς την «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Κάλεσε παράλληλα όλες τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης που σχετίζεται με το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας τη συνδρομή τόσο από ξένα κράτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι προσεγγίζει το θέμα με απόλυτη σοβαρότητα και δεσμεύτηκε να τοποθετηθεί γραπτώς για την υπόθεση του Διευθυντή αμέσως μετά την εκδήλωση στην οποία παρέστη.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του για πιθανή αναδιάρθρωση του Φορέα που εμπλέκεται στην υπόθεση, ακόμα και με κατάργησή του ή μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διαβεβαιώνοντας ότι οι χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί δεν θα μείνουν ακάλυπτοι.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι κάθε ηγέτης πρέπει να παραμένει νηφάλιος σε στιγμές κρίσης και προειδοποίησε ότι οι αντιδράσεις αυτές ενδέχεται να έχουν απήχηση στα αποτελέσματα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Τόνισε όμως ότι η Κυβέρνηση είναι υπόλογη αποκλειστικά στον κυπριακό λαό και στην εφαρμογή του προεκλογικού της προγράμματος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες πιέσεις για την παραίτηση του κ. Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πίεση ή ενοχή και χαρακτήρισε την κίνηση «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης». Όσο για τη δημοσιοποίηση του καταλόγου δωρητών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνει στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, με «καθαρά χέρια και ανοικτά χαρτιά».

Σχετικά με τον υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είχε ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ανάληψη της προεδρίας, ωστόσο η διαχείριση του ζητήματος είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Δημοκρατίας, χωρίς παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας. Τόνισε δε ότι υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Προεδρικού, καθώς δεν υπάρχει κάτι που να προκαλεί ανησυχία στις δημόσιες δηλώσεις ή στις επαφές του.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν η υπόθεση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, λέγοντας ότι «ενδεχομένως κάποιοι να επιδιώκουν κάτι τέτοιο», αλλά επαναβεβαίωσε ότι παραμένει δημόσια παρών, διαθέσιμος να τοποθετηθεί και χωρίς να φοβάται οποιοδήποτε θέμα.