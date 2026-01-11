Nα ζητήσει νομική συμβουλή, έπειτα από «ανελέητη επίθεση» που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με «διασπορά ψευδών ειδήσεων και δυσφημιστικών ισχυρισμών», αποφάσισε η σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook, θα αποχωρήσει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), προκειμένου, όπως ανέφερε, να προστατεύσει το ήθος και την ακεραιότητα της ίδιας και της οικογένειάς της.

Είχε προηγηθεί η διαρροή βίντεο που περιέχει αναφορές για παράνομες χρηματοδοτήσεις ενόψει της προεκλογικής καμπάνιας για το 2028, με τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη να αντιδρά σε έντονο ύφος και να καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει, ενώ αναφέρονται και υποψίες για παρέμβαση ξένων δυνάμεων.

«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα ΜΚΔ με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους», αναφέρει από την πλευρά της η κ. Καρσερά.

Σημειώνει ότι υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών, κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών της και της οικογένειας της.

«Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες», αναφέρει.

«Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή», προσθέτει.

Αναφέρει ακόμα ότι από την στιγμή που ανέλαβε, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες, το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.

Σημειώνει ότι αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ, την οποία θα ενημερώσει για την απόφασή της για αποχώρηση από την Επιτροπή.

«Όχι γιατί δε θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δε θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου, με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ, από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος», γράφει.

Συμπληρώνει ότι την ίδια στάση αποφάσισε να τηρήσει και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκε με χαρά να είναι εκτελεστική πρόεδρος, για να βοηθήσει στη δράση τους, όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.

«Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον», αναφέρει.

Εκφράζει την πεποίθηση ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί.

«Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο», αναφέρει.

Ως μητέρα, προσθέτει, «θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στον ΑΦΚΣ

Παράλληλα, εξηγεί ότι, όπως ειπώθηκε και από τον Γενικό Λογιστή που είναι βάσει του νόμου ο Ταμίας του ΑΦΚΣ, στη Βουλή και στα ΜΜΕ, ο ΑΦΚΣ είναι ένα ειδικό κρατικό ταμείο με λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα, λειτουργεί από το 2015 βάσει νόμου, και οι χορηγίες γίνονται με κατάθεση μέσω τραπέζης. Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν μετρητά, δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης στον λογαριασμό, ή κατάχρησης.

Ταμίας, συμπληρώνει, είναι ο Γενικός Λογιστής του Κράτους, ελέγχει ο Γενικός Ελεγκτής και όλα τα στοιχεία κατατίθενται για έλεγχο και υπάρχει επωνυμία των χορηγών για σκοπούς ελέγχων.

«Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία. Σε κανένα έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή ή ιδιωτών ελεγκτών διορισμένων εκ μέρους του, δεν εντοπίστηκε η παραμικρή παρατυπία ή παρανομία. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος διαρροής χρημάτων, δεν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές, όλα τα χρήματα που είναι στον ειδικό λογαριασμό γίνονται υποτροφίες σε παιδιά που σπουδάζουν», τονίζει.

Προσθέτει ότι όλα τα κριτήρια είναι στην σελίδα του ΑΦΚΣ. Σημειώνει ότι χιλιάδες παιδιά επωφελήθηκαν και εκατοντάδες αναμένουν και φέτος να λάβουν τις υποτροφίες τους.

Τονίζει επίσης ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν υπάρχει καμία σχέση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΑΦΚΣ με τις εταιρείες χορηγούς, ούτε γνωρίζει η Διαχειριστική Επιτροπή την όποια δραστηριοποίηση τους.

Αναφέρει εξάλλου ότι η απόφαση να προεδρεύει τον ΑΦΚΣ η Πρώτη Κυρία λήφθηκε το 2015 όταν ο νόμος υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ίδιο και οι κανόνες περί ελέγχου και δημοσιοποίησης.

Σημειώνει ακόμη ότι από τον Μάρτιο του 2023, με δική της πρωτοβουλία, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΦΚΣ (www.socialsupport.gov.cy) όλες οι πληροφορίες, κριτήρια, δικαιούχοι, τρόπος καταβολής εισφοράς, λογότυπα εταιρειών και η Διαχειριστική Επιτροπή μελετά συνεχώς τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή και με σεβασμό στη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.