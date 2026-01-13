Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

Το Ιράν, μέλος του ΟΠΕΚ, έχει υποστεί σκληρές κυρώσεις από την Ουάσιγκτον εδώ και χρόνια. Εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα, ενώ μεταξύ των άλλων κορυφαίων εμπορικών εταίρων του συγκαταλέγονται η Τουρκία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία.

Δεν υπήρχε επίσημη τεκμηρίωση από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την πολιτική αυτή στον ιστότοπό του, ούτε πληροφορίες σχετικά με τη νομική εξουσία που θα χρησιμοποιούσε ο Τραμπ για να επιβάλει τους δασμούς, ή αν αυτοί θα αφορούσαν όλους τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν.

Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.