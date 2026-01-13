Δυο διαφορετικές όψεις του Ιράν παρουσιάσθηκαν χθες στις οθόνες. Η πρώτη, που είναι η κυρίαρχη στα δυτικά ΜΜΕ, αποτελείται από ντοκουμέντα της άγριας καταστολής αντικυβερνητικών διαδηλωτών που ζητούν ελευθερία. Η δεύτερη, που προβάλλεται από το θεοκρατικό καθεστώς, αποτελείται από εικόνες φιλοκυβερνητικών διαδηλωτών που ζητούν την τιμωρία των ταραξιών και των ξένων πρακτόρων.

Το blackout στα κοινωνικά δίκτυα περιορίζει την πληροφόρηση για τα γεγονότα στο Ιράν την ώρα που τα τμήματα επαλήθευσης των διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών κάνουν υπερωρίες για να διακρίνουν τα γνήσια από τα παραποιημένα βίντεο, την αλήθεια από την προπαγάνδα. Μια διάκριση που είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων ως κριτήριο για βομβαρδισμούς εναντίον του καθεστώτος, κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των αμερικανικών επεμβάσεων. Ωστόσο, είναι ελάχιστα τα βίντεο που βγήκαν από τη χώρα μετά από την Παρασκευή μέσω του δικτύου δορυφόρων Starlink.

Το BBC που έχει αναλύσει πάνω από 200 βίντεο αναφέρει πως η αληθινή εικόνα θα φανεί μετά την άρση του blackout, όμως παραθέτει νέες μαρτυρίες για σφαγές και εν ψυχρώ εκτελέσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press σημειώνει ότι οι πληροφορίες που μεταδίδει προέρχονται από αντικαθεστωτικούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ιράν αλλά διατηρούν δίκτυο πληροφοριών μέσα στη χώρα, το οποίο έχει αποδειχθεί αξιόπιστο στο παρελθόν. Το Euronews επισημαίνει ότι η γραμμή μεταξύ είδησης και φημολογίας μπορεί να θολώσει πολύ γρήγορα καθώς τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν στην ταχύτατη διάδοση fake news, και αναφέρει παραδείγματα όπως η δήθεν φυγή από τη χώρα του αγιατολάχ Χαμενεϊ ή του υπουργού Εξωτερικών Αραγκτσί που διαψεύσθηκαν με τις εμφανίσεις τους στην Τεχεράνη.

Για ορισμένους αναλυτές, μερικά από τα βίντεο στα οποία διαδηλωτές ζητούν να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του Σάχη, είναι εν μέρει κατασκευασμένα στις μονταζιέρες του καθεστώτος (με την προσθήκη των ηχητικών συνθημάτων). Ο στόχος τους είναι να δυσφημίσουν τις κινητοποιήσεις, να αποπροσανατολίσουν και να τρομάξουν τους Ιρανούς μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ζήσει στη πετσί τους την τρομοκρατία του μοναρχικού καθεστώτος το οποίο ανετράπη το 1979. Υπάρχουν φιλομοναρχικοί διαδηλωτές, αλλά ίσως όχι στην έκταση που εμφανίζονται.

Σε άλλες περιπτώσεις διαδόθηκαν βίντεο που παρουσιάσθηκαν ως καινούργια αλλά ήταν από παλαιότερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Επίσης αναπαράχθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο που ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης ή φωτομοντάζ ή προέρχονταν από video games,όπως είχε γίνει και πριν από έξι μήνες κατά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τους Αμερικανούς.

Τέσσερις είναι οι βασικότερες πηγές που επικαλούνται τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων μεταφέροντας πληροφορίες για την κατάσταση στο Ιράν: