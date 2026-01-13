«Επιστρέφοντας» από το 2-0 σετ, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του Παναθηναϊκό, επικράτησε με 3-2 σετ και κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο Βόλεϊ Ανδρών, για τέταρτη φορά στην Ιστορία του και δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο πρώτα σετ, έχοντας καλή εικόνα, όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε μεγάλη «αντίδραση» και με μπροστάρη τον Αλεξάντερ Ατανασίεβιτς απ’ το σερβίς και την επίθεση, κατάφερε να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι-μπρέικ, το οποίο και πήρε με 15-9, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Τα σετ: 25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15