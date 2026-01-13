Τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους, αφού η συνάντηση των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με την κυβέρνηση κατέληξε σε «ναυάγιο». Ειδικότερα, εκπρόσωποί τους σημειώνουν στο «Βήμα», ότι υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ δεν γίνονται δεκτές οι προϋποθέσεις τους, δεν είναι διατεθειμένοι να περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους, περνώντας σε δράσεις περαιτέρω κλιμάκωσης. Για αυτό και τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθούν απανωτές συσκέψεις τόσο σε συντονιστικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

«Παραμένουμε στα μπλόκα μας και προχωράμε σε κλιμάκωση», δηλώνουν χαρακτηριστικά στο «Βήμα», ενώ κάνουν λόγο για εμπαιγμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, αναφέρει ότι «ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων». Μάλιστα, σχετικά με τις προθέσεις αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων για νέες και πιο δυναμικές δράσεις, υπογραμμίζει πως: «η Κυβέρνηση και η κοινωνία δεν διαθέτουν πλέον χρόνο για όσους επιλέγουν τη συνέχιση της έντασης. Όσα έχουν προαναγγελθεί θα εφαρμοστούν κανονικά προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης θα είναι αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές».

Η απάντηση της κυβέρνησης

Μετά το «όχι» των αγροτών στη συμφωνημένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση επανέλαβε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει διάλογο, αλλά χωρίς τελεσίγραφα και με συγκεκριμένους όρους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το Μέγαρο Μαξίμου δέχθηκε να προχωρήσει σε δύο διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων, επειδή κάποιοι από τους αγρότες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι μαζί.

Όπως τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, η πρώτη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένει στον αέρα επειδή η πλευρά των αγροτών δεν έχει αποφασίσει αν θα προσέλθει, ενώ η δεύτερη συνάντηση (στις 15:00) θα γίνει κανονικά. Σε αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες θα παραστούν εκπρόσωποι από τα αποσχιθέντα μπλόκα και συλλόγους, δηλαδή το πιθανότερο είναι να προέρχονται από τα Πράσινα Φανάρια, τα Κερδύλια, την Κάτω Αχαΐα, τη Χαλκιδική, τις Μικροθήβες και άλλες περιοχές.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ήδη είχε δείξει βούληση για διάλογο, αλλά ζητάται συγκεκριμένη εκπροσώπηση και πλαίσιο ώστε η συζήτηση να είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική.

Τι θα κάνουν τα μπλόκα στη συνέχεια;

Από το Σάββατο, τα 62 μπλόκα που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχαν αποφασίσει να κλιμακώσουν τις δράσεις τους σε περίπτωση που ο διάλογος με την κυβέρνηση δεν απέβαινε καρποφόρος. Τώρα, με το προγραμματισμένο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου να «τινάζεται» στον αέρα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι δείχνουν έτοιμοι να περάσουν σύντομα σε νέες μορφές διαμαρτυρίας, προκειμένου να επισημάνουν την έντονη δυσαρέσκειά τους και να πιέσουν για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η κλιμάκωση αυτή αναμένεται να περιλαμβάνει συντονισμένες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο, με στόχο να ενισχυθεί η φωνή τους και να δοθεί σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και λύσεων.

Οι δράσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων, έχουν ως εξής: