Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε το πρωί της Τρίτης δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Χρήστου Τσιλιά και του προέδρου της Ενωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζου Μαρούδα, με αφορμή τη σημερινή συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών των μπλόκων με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Τσιλιάς, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στη συνάντηση, βρέθηκε απέναντι στον κ. Μαρούδα, που ανήκει στην ομάδα των πιο σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών και έχει ταχθεί κατά του διαλόγου με την κυβέρνηση υπό τις παρούσες συνθήκες σε εκπομπή της ΕΡΤ. Αφορμή για τη σύγκρουση αποτέλεσε η δήλωση του κ. Μαρούδα ότι «τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν επηρεάζονται από τη σημερινή συνάντηση» και ότι «δεν τους ενδιαφέρει» η παρουσία του κ. Τσιλιά στο Μαξίμου.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Μαρούδας απάντησε στην αναφορά του κ. Τσιλιά ότι εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διάλογο, κάνοντας λόγο για «πρόθυμους» που «εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους». Ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον κ. Τσιλιά να κατηγορεί τον συνομιλητή του για στείρα αντιπαράθεση και άρνηση διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι η μη προσέλευση στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό εκθέτει το αγροτικό κίνημα, λέγοντας ότι: «Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα».

Τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους

«Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας μέρος των κινητοποιήσεων για επικοινωνιακό «σόου» και ακραία ρητορική. Από την πλευρά του, ο κ. Μαρούδας απάντησε ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των αγροτών, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί κομματικής καθοδήγησης.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και σε δεύτερο γύρο συζήτησης, με αφορμή τον αριθμό των μπλόκων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση. Ο κ. Τσιλιάς αμφισβήτησε ευθέως τις αναφορές περί δεκάδων ενεργών μπλόκων, δηλώνοντας ότι «80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα», ενώ ο κ. Μαρούδας επέμεινε ότι οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονται από περιορισμένο αριθμό μπλόκων με μαζική συμμετοχή.

Ο διάλογος ολοκληρώθηκε με εκατέρωθεν αιχμές και βαριές εκφράσεις, με τον κ. Τσιλιά να αποχωρεί από τη συζήτηση, κατηγορώντας τον κ. Μαρούδα ότι δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.