Με τσουχτερό κρύο ξεκίνησε ο καιρός αυτή την εβδομάδα καθώς έντονο κύμα ψύχους επικρατεί σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει -10

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 00 (μηδέν) βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Την Τρίτη στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία αν και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 08 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικα περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στο ίδιο μοτίβο θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Παρασκευή. Την Πέμπτη θα έχουμε τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Παρασκευή θα έχουμε αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.