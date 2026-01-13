Ο θρυλικός κόσμος της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ» σε μια πρωτότυπη συλλεκτική έκδοση με ΤΟ ΒΗΜΑ, που ανανεώνει την έννοια του ημερολόγιου. Δεν πρόκειται για ένα απλό ημερολόγιο. Το «ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ» σε προσκαλεί να στοχαστείς, να θυμηθείς, να του εμπιστευθείς όσα έζησε και σχεδιάζεις να ζήσεις.
Ποιος σου έδωσε χαρά; Ποιος σε πίκρανε; Τι έχασες; Τι βρήκες; Τι τόλμησες; Τι ξεκίνησες; Τι ειπώθηκε και τι έμεινε ανείπωτο;
Κάθε μήνας μια έκπληξη! Κάθε σελίδα ένα παράθυρο στον ονειρικό κόσμο της «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ», με τους αξέχαστους ήρωες και το ανατρεπτικό πνεύμα που σημάδεψε γενιές αναγνωστών και θεατών, ως αξεπέραστη τηλεοπτική σειρά, ως ξεκαρδιστικό κόμικς , ως μαγευτικό θεματικό πάρκο, ως φαντασμαγορικό street Happening, ως άρμα τρελού Πατρινού Καρναβαλιού, ως πρωτοποριακό μιούζικαλ!
Το «Φρουτολόγιο» συνδυάζει τη νοσταλγία με το σήμερα, το παιχνίδι με την ενδοσκόπηση, το γέλιο με τη σκέψη.
Μια πρωτοποριακή έκδοση, πλημμυρισμένη από τη μαγεία της φαντασίας του Ευγένιου Τριβιζά, για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό ημερολόγιο.
«ΦΡΟΥΤΟΛΟΓΙΟ 2026» – ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ «ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ»
του Ευγένιου Τριβιζά
Κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου