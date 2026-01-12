«Η Barbie ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μου. Κάθε γενέθλια και Χριστούγεννα έπαιρνα μια καινούργια κούκλα Barbie.

Οι αγαπημένες μου ταινίες είναι όλες οι ταινίες της Barbie (Ο Καρυοθραύστης, Η Λίμνη των Κύκνων και η Ραπουνζέλ είναι η ιερή τριάδα). Στα 20 μου χρόνια, εξακολουθούσα να παίζω με τις Barbie μου καθημερινά. Τις έχω ακόμα όλες.

Μου άρεσε το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το ποια ήμουν ή ποια ονειρευόμουν να γίνω, υπήρχε μια Barbie για αυτό. Όταν ήμουν 3 ετών και ήθελα να γίνω γοργόνα, είχα την Barbie γοργόνα.

Όταν ήμουν 4 ετών και ήθελα να γίνω θαλάσσια βιολόγος, είχα μια Barbie θαλάσσια βιολόγο, όταν ήμουν 10 ετών, αδέξια και αβέβαιη, είχα τη Skipper, είχα τη Ραπουνζέλ, είχα τη Midge, είχα την Christmas Barbie, είχα όλες αυτές τις Barbie που δεν έβλεπα ως κούκλες, αλλά ως μεγάλες αδελφές, όνειρα και πιθανότητες.

Αλλά τώρα. Έχουμε μια Barbie με αυτισμό. Η Barbie μού έδειξε ποια θα μπορούσα να γίνω στο μέλλον. Αλλά μια Barbie με αυτισμό δείχνει στα μικρά παιδιά ποια μπορούν να γίνουν τώρα, σε κάθε μέλλον. Είναι τόσο ξεχωριστή για μένα».

Η Chloé Hayden, η πρώτη ηθοποιός στην Αυστραλία που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, κρατά στα χέρια της την πρώτη Barbie με αυτισμό και γράφει για τον ρόλο που μία κούκλα μπορεί να διαδραματίσει στη δική της ζωή, αλλά και στη ζωή εκατομμυρίων παιδιών.

View this post on Instagram A post shared by Chloé Hayden (@chloeshayden)

Η Mattel λανσάρει την πρώτη της Barbie με αυτισμό

Η Mattel λανσάρει την πρώτη της Barbie με αυτισμό, πιστή στη δέσμευσή της για εκπροσώπηση και ένταξη.

Μόλις έξι μήνες μετά την πρώτη της κούκλα με διαβήτη τύπου 1, αυτή η νέα προσθήκη στη σειρά Barbie’s Fashionistas έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε περισσότερα παιδιά να «βλέπουν τον εαυτό τους στη Barbie» και να τα ενθαρρύνει να παίζουν με κούκλες που αντικατοπτρίζουν τον κόσμο γύρω τους.

Ο αυτισμός είναι μια μορφή νευροδιαφορετικότητας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Αν και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερο από ένα στα εκατό παιδιά πιστεύεται ότι είναι αυτιστικά.

Η κούκλα Barbie με αυτισμό δημιουργήθηκε σε διάστημα 18 μηνών, σε συνεργασία με τον ASAN (Autistic Self Advocacy Network), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δικαιωμάτων αναπηρίας που διοικείται από και για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και υπερασπίζεται τα δικαιώματα της κοινότητας.

View this post on Instagram A post shared by Red Lipstick Monster (ona/jej) (@redlipstickmonster)

Η κούκλα έχει σχεδιαστεί για να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα, με ποικιλία αποχρώσεων δέρματος, μαλλιών, σωματότυπων και αναπηριών.

«Η Barbie διαχρονικά αντικατοπτρίζει τον κόσμο των παιδιών και όσα ονειρεύονται να γίνουν. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας, παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια την πρώτη Barbie με αυτισμό», δήλωσε η Jamie Cygielman, Global Head of Dolls της Mattel.

«Η κούκλα αυτή, η οποία σχεδιάστηκε με καθοδήγηση από το Autistic Self Advocacy Network, συμβάλλει στη διεύρυνση της σημασίας της συμπερίληψης και της εκπροσώπησης στα παιχνίδια, καθώς κάθε παιδί πρέπει να έχει την δυνατότητα να βλέπει τον εαυτό του στην Barbie».

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Barbie με αυτισμό

Η κούκλα διαθέτει αρθρώσεις στους αγκώνες και στους καρπούς, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες κινήσεις και χειρονομίες που συναντώνται σε ορισμένα μέλη της κοινότητας των ατόμων με αυτισμό, ως τρόπος επεξεργασίας ερεθισμάτων ή έκφρασης ενθουσιασμού.

Το βλέμμα της κούκλας είναι διακριτικά στραμμένο στο πλάι, αποτυπώνοντας την εμπειρία μελών της κοινότητας που αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή.

Κάθε κούκλα συνοδεύεται από ένα ροζ fidget spinner με κλιπ για το δάχτυλο, ακουστικά με ακύρωση θορύβου και ένα tablet.

Το fidget spinner με κλιπ που περιστρέφεται κανονικά, προσφέρει μια αισθητηριακή διέξοδο που βοηθάει στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.

Το tablet προβάλλει στην οθόνη του εφαρμογές Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (AAC) με σύμβολα και λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης της καθημερινής επικοινωνίας.

Η Barbie φορά ένα άνετο, μωβ, ριγέ φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και αέρινη φούστα, που προσφέρει λιγότερη επαφή μεταξύ του υφάσματος και του δέρματος. Το σύνολο ολοκληρώνεται με μωβ παπούτσια με επίπεδη σόλα για μεγαλύτερη σταθερότητα και ευκολία κίνησης.

Mέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες

Αν και οι πρώτες Barbie χρονολογούνται από το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες. Τώρα υπάρχουν κούκλες με τύφλωση, καθώς και Barbie σε αναπηρικά αμαξίδια, με σύνδρομο Down, προσθετικά άκρα, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας.

Ανακοινώνοντας την αυτιστική Barbie, ο Jamie Cygielman, παγκόσμιος διευθυντής κούκλων της Mattel, δήλωσε ότι αυτή είναι η τελευταία επέκταση της δέσμευσης της εταιρείας για εκπροσώπηση και ένταξη.

«Ως περήφανα μέλη της κοινότητας ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, στην ομάδα του ASAN νιώσαμε ιδιαίτερο ενθουσιασμό που συμβάλαμε στη δημιουργία της πρώτης κούκλας Barbie με αυτισμό.

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά και τους νέους στο φάσμα να βλέπουν αυθεντικές και χαρούμενες αναπαραστάσεις των ίδιων και αυτό ακριβώς εκφράζει αυτή η κούκλα.

Η συνεργασία μας με την Barbie μάς έδωσε την ευκαιρία να προσφέρουμε γνώση και καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε η κούκλα να εκπροσωπεί και να αναδεικνύει ουσιαστικά την κοινότητα συμπεριλαμβάνοντας τα εργαλεία που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία μας.

Μας τιμά που αυτό το ορόσημο γίνεται πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε περισσότερη εκπροσώπηση σαν αυτή, η οποία ενδυναμώνει την κοινότητά μας και μας επιτρέπει να κάνουμε μεγάλα όνειρα και να ζούμε με υπερηφάνεια» δήλωσε ο Colin Killick, Executive Director του Autistic Self Advocacy Network (ASAN).

«Είναι εντάξει να είσαι διαφορετική»

Απαντώντας στην ανακοίνωση, η Jolanta Lasota, διευθύνουσα σύμβουλος της Ambitious about Autism, δήλωσε: «Θεωρητικά, κάθε Barbie μπορεί να επανασχεδιαστεί ως αυτιστική, επειδή ο αυτισμός δεν έχει μια συγκεκριμένη εμφάνιση.

Ωστόσο, η αναπαράσταση είναι ισχυρή και η Barbie είναι ένα εμβληματικό παιχνίδι, οπότε ελπίζουμε ότι πολλά αυτιστικά παιδιά θα νιώσουν υπερηφάνεια βλέποντας μερικές από τις εμπειρίες τους να αντικατοπτρίζονται σε αυτή τη νέα κούκλα.

Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι νέοι με αυτισμό διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βοηθήματα όπως προστατευτικά αυτιών και παιχνίδια διέγερσης στο σχολείο, επειδή φοβούνται να ξεχωρίσουν, οπότε όσο περισσότερο μπορούμε να κανονικοποιήσουμε αυτά τα είδη ορατών χαρακτηριστικών, τόσο το καλύτερο.

Με τα κορίτσια να έχουν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με τα αγόρια να διαγνωστούν με αυτισμό, αυτό το παιχνίδι ρίχνει επίσης φως στις εμπειρίες των κοριτσιών με αυτισμό, οι οποίες συχνά περνούν απαρατήρητες».

Η Έλι Μίντλετον, συγγραφέας και ιδρύτρια μιας διαδικτυακής κοινότητας για άτομα με νευροδιαφορετικότητα, είπε ότι ελπίζει η Barbie να αμφισβητήσει ορισμένες από τις παρανοήσεις γύρω από τον αυτισμό, οι οποίες ήταν ένας παράγοντας στην καθυστερημένη διάγνωσή της.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα, και οι άνθρωποι γύρω μου ποτέ δεν σκέφτηκαν, ότι μπορεί να είμαι αυτιστική, επειδή δεν είχαμε δει ποτέ κανέναν που να μοιάζει με ‘μένα, να συμπεριφέρεται όπως εγώ ή να έχει κάτι κοινό με ‘μένα».

Η ύπαρξη μιας Barbie με αυτισμό αλλάζει αυτό, πρόσθεσε. «Δείχνει στα νεαρά κορίτσια ότι είναι εντάξει να είσαι αυτιστική, είναι εντάξει να είσαι διαφορετική και είναι εντάξει να φέρεις αυτές τις διαφορές με υπερηφάνεια».

Με πληροφορίες από The Guardian.